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"Твин Пикс" вернется в 2020-м. Имеются улики и показания свидетелей

Новости
    02.10.2019, 18:20
Текст:   Алексей Литовченко

Кажется, это снова происходит. Внезапно со всех сторон принялись упорно наползать, загадочно шепча, слухи о том, что четвертому сезону "Твин Пикс" - быть. Пока ничего не подтверждено официально. Но количество слухов уже о чем-то да говорит.

Все началось 27 сентября, когда Twitter-аккаунт скромного Голливудского музея хоррора поделился будоражащим инсайдом. Дескать, один там их знакомый, который "в теме", поведал, что "Твин Пикс" вернется в 2020 году.

При этом далее посыпались твиты с клятвами и заверениями: да правда, правда, мы б ни в жисть вам врать не стали, мы просто с создателями "Твин Пикс" на короткой ноге, это все знают, любого спросите - и так далее.

Пост музея растиражировали СМИ, и некоторые особо пытливые из них решили заняться собственным расследованием. В частности, ресурс WeGotThisCovered связался со своими источниками - с теми самыми, что сообщили им о возвращении Юэна МакГрегора к роли Оби-Вана еще до всех официальных заявлений. И эти источники выложили как на духу: все так и есть, канал Showtime (эти ребята, впрочем, давно готовы) намерен выпустить еще один сезон. Скорее всего, в 2020-м. С Дэвидом Линчем у руля и всем основным актерским составом при деле, включая, естественно, Кайла Маклахлена.

Если вам и этого мало, то вот, пожалуйста: пост в Instagram Майкла Хорса, актера, исполнившего роль индейца-полицейского, служащего в департаменте шерифа города Твин Пикс. Следует также заметить, что в целом хвастаться своим участием в культовом сериале Майкл Хорс не привык - весь его аккаунт посвящен эко-активизму и котикам. А тут вдруг на тебе. Совпадение?

Ну и последняя улика. Twitter самого "агента Купера". В подписи к снимку, на котором Кайл Маклахлен предстает в импозантном костюме, сказано, что он думает - внимание! - о пончиках. Что само по себе, конечно, ничего не доказывает. Но в совокупности с вышеприведенными уликами несомненно о чем-то свидетельствует. Так что советуем заварить кофейку покрепче и держать ухо востро в ближайшее время.

Хотя все это вполне может оказаться хитрой рекламной кампанией в поддержку скорого релиза коллекционного переиздания всего "Твин Пикс" From Z to A - с пилотной серией в формате 4K и всяким бонусным контентом. Продажи стартуют 10 декабря по цене в 156 долларов. Но будем считать, что это все никак не связано.

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