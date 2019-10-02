"Твин Пикс" вернется в 2020-м. Имеются улики и показания свидетелей

Кажется, это снова происходит. Внезапно со всех сторон принялись упорно наползать, загадочно шепча, слухи о том, что четвертому сезону "Твин Пикс" - быть. Пока ничего не подтверждено официально. Но количество слухов уже о чем-то да говорит.

Все началось 27 сентября, когда Twitter-аккаунт скромного Голливудского музея хоррора поделился будоражащим инсайдом. Дескать, один там их знакомый, который "в теме", поведал, что "Твин Пикс" вернется в 2020 году.

Someone we know who is "in the know" just let something Very Interesting slip about the future of TWIN PEAKS



If it's true, we'll be squealing and giddy in 2020! — Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) September 27, 2019

При этом далее посыпались твиты с клятвами и заверениями: да правда, правда, мы б ни в жисть вам врать не стали, мы просто с создателями "Твин Пикс" на короткой ноге, это все знают, любого спросите - и так далее.

Пост музея растиражировали СМИ, и некоторые особо пытливые из них решили заняться собственным расследованием. В частности, ресурс WeGotThisCovered связался со своими источниками - с теми самыми, что сообщили им о возвращении Юэна МакГрегора к роли Оби-Вана еще до всех официальных заявлений. И эти источники выложили как на духу: все так и есть, канал Showtime (эти ребята, впрочем, давно готовы) намерен выпустить еще один сезон. Скорее всего, в 2020-м. С Дэвидом Линчем у руля и всем основным актерским составом при деле, включая, естественно, Кайла Маклахлена.

Если вам и этого мало, то вот, пожалуйста: пост в Instagram Майкла Хорса, актера, исполнившего роль индейца-полицейского, служащего в департаменте шерифа города Твин Пикс. Следует также заметить, что в целом хвастаться своим участием в культовом сериале Майкл Хорс не привык - весь его аккаунт посвящен эко-активизму и котикам. А тут вдруг на тебе. Совпадение?

Ну и последняя улика. Twitter самого "агента Купера". В подписи к снимку, на котором Кайл Маклахлен предстает в импозантном костюме, сказано, что он думает - внимание! - о пончиках. Что само по себе, конечно, ничего не доказывает. Но в совокупности с вышеприведенными уликами несомненно о чем-то свидетельствует. Так что советуем заварить кофейку покрепче и держать ухо востро в ближайшее время.

Love this dapper suit, but definitely thinking about…donuts this morning 💭🍩 pic.twitter.com/mmutiMc75N — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) October 1, 2019

Хотя все это вполне может оказаться хитрой рекламной кампанией в поддержку скорого релиза коллекционного переиздания всего "Твин Пикс" From Z to A - с пилотной серией в формате 4K и всяким бонусным контентом. Продажи стартуют 10 декабря по цене в 156 долларов. Но будем считать, что это все никак не связано.