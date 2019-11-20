Путин назвал причину распада СССР

Результаты распада СССР были хуже самых негативных ожиданий. Об этом заявил президент на инвестфоруме ВТБ-Капитал "Россия-зовет!".

Один из участников сравнил СССР и Евросоюз. На что Владимир Путин заметил, что это разные вещи, но параллели возможны. "Результаты неэффективной экономической политики в СССР сказались и в политической сфере. Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях", - подчеркнул президент.

"Что касается причин распада Советского Союза, это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в политической сфере", - заявил президент.