Путин назвал Зеленского искренним человеком

Президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с украинским лидером Владимиром Зеленским лично, но ему кажется, что он симпатичный и искренний человек.

"Никаких, - ответил российский лидер на вопрос о том, какие у него отношения с Зеленским. - Я его не видел никогда, мы не знакомы, по телефону разговаривали". "Кажется, симпатичный человек, искренний, хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я не знаю", - продолжил он.

"Но позитивные шаги были сделаны - разведение сил и средств в двух населенных пунктах", - заметил президент. Хотя обстрелы с украинской стороны продолжаются, он надеется, что не будет возврата в "серые зоны". "Правопорядок нужно поддерживать на этих территориях, но украинская национальная гвардия в значительной степени состоит из националистических батальонов", - напомнил он. И если они вернутся назад, ничего хорошего не получится: тут же будет зеркальный ответ ополчения.

Говоря о перспективах развития отношений Москвы и Киева, Путин заметил, что в значительной степени они будут зависеть от действий украинской стороны: постоянно поднимаются вопросы неприемлемые и контрпродуктивные с точки зрения урегулирования на Донбассе. Например, что Минские соглашения будут пересмотрены, что принятый Радой закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен другим, причем Зеленский сам не знает каким. Закон был согласован с Донбассом, а другие работать не будут и заведут ситуацию только в тупик, уверен он.