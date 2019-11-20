Путин одобрил идею отремонтировать региональные театры

Об успехах и результатах Петербургского международного культурного форума президент Владимир Путин поговорил с министром культуры.

"Кратко об итогах: он превзошел наши ожидания - и по масштабам, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций", - сообщил Владимир Мединский. Свыше 15 тысяч участников специально приехали в город на Неве. В форуме участвовали представители 96 стран, было подписано свыше 90 международных договоров. "Это касается выставок между музеями, гастролей, обменных программ", - уточнил министр. Соглашения подписывали и ведомства: Ростуризм, Россотрудничество, госкорпорации.

Впервые форум стал "не только клубом работников культуры и деятелей культуры", заметил докладчик, но и привлек внимание молодежи. "Десятки тысяч петербургских студентов специально приходили на форум, регистрировались, принимали участие в мастер-классах, лекциях, встречах с мэтрами", - сообщил он и рассказал, что теперь возможно появятся специальные молодежные программы.

"Мы выпустили перед форумом буклет, это только перечень основных мероприятий форума. А программу форума, как таковой перечень мероприятий мы впервые отказались печатать", - сообщил Мединский. Владимир Путин удивился: "Почему?". "Получилось бы толще, чем "Война и мир", невозможно было бы с собой носить", - последовал ответ. Мероприятий было невероятно много.

Министр рассказал о совещаниях по реализации нацпроекта "Культура" и про встречу с деятелями культуры, которую провел премьер-министр. Были доработаны вопросы, которые президент обсуждал во ВГИКе - и по второму высшему образованию, и по образовательным спецстандартам.

На вопрос, как идет работа по исполнению поручений, Мединский сообщил, что предложения уже в кремлевской администрации. А еще будет подготовлена и внесена в правительство по поручению премьер-министра программа по материальной базе, реконструкции и ремонту региональных театров. "Очень хорошо", - поддержал Путин.

Когда Мединский рассказал, что на форум из Австрии приезжало руководство Зальцбургского фестиваля, глава государства сказал: "Очень хороший фестиваль, с ними надо сотрудничать". Министр пригласил президента тоже посетить форум в следующем году.