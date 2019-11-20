Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин в середине января отправится в Израиль. Об этом он заявил на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, приехавшем в Москву получить премию Патриарха Алексия II. Разговор шел в Патриарших палатах Кремля.

Путин подчеркнул тяжелое положение христиан на Ближнем Востоке - в своей "колыбели". "Здесь нам нужно объединение усилий, чтобы защитить их интересы. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе", - отметил он. И делать это необходимо с представителями других конфессий, "с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама", убежден президент. "Мы с ними в очень тесном контакте и действительно работаем совместно очень эффективно, решая наши общие задачи по защите наших общих, традиционных ценностей", - констатировал он.

Путин сказал, что в середине января будет в Израиле по случаю Дня памяти жертв Холокоста и открытия монумента жертвам блокады Ленинграда. Глава государства отметил очень добрые отношения с руководством Израиля и с представителями иудеев в России, назвав их "мостом в наших межгосударственных отношениях".

Президент отдельно поблагодарил патриарха Феофила III за условия для российских паломников в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский передал Путину и предстоятелю РПЦ благословение святого града Иерусалима и благодарность от всех христиан Ближнего Востока. Он также поблагодарил "от себя лично и от всего братства" за защиту и решительную помощь по защите храма Гроба Господня.