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20.11.2019 15:00
Рубрика: Власть

Путин рассказал об эффекте бумеранга от санкций

Текст: Кира Латухина
Санкции США помогли России повысить свой экономический и технологический суверенитет, а потери принесли в основном Западу. Об этом заявил президент на инвестфоруме ВТБ-Капитал "Россия зовет!", сравнив действия Вашингтона с "выстрелом себе в ногу".

Вопрос о санкциях и перспективах их отмены Владимир Путин переадресовал администрации США: "Не мы же вводили санкции против нас самих - это сделал Конгресс США".

"Это вынудило нас заниматься импортозамещением там, где мы считаем, это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны", - напомнил президент. Это широкий спектр отраслей: сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, ОПК, перечислил он. "И в целом мы достигли очень серьезных положительных результатов", - оценил Путин.

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Глава государства признался, что у него была определенная тревога после того как произошли первые шаги в санкционном списке. Но в итоге сделан очень серьезный большой шаг в повышении экономического и технологического суверенитета России, констатировал он. "Все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - считает президент.

Минусы для всех исчисляются миллиардами долларов, по подсчетам самих европейцев - потери 50 млрд. "У нас гораздо меньше", - сравнил Путин. Ограничения, которые последнее время вводит администрация США, коснулись свыше 400 компаний и почти 300 граждан. Но у них эффект бумеранга, считает он. "Взяли, запретили своим компаниям работать на шельфе, - привел пример президент. - Зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и были вынуждены уйти с потерями. Кого наказали-то? Сами себя и наказали. В ногу себе выстрелили, вот и все".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Санкции и антисанкции
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