Путин развеял миф о российской угрозе

Миф о российской угрозе - чушь и выдумка желающих нажиться на этом, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме "Россия зовет!".

Глава государства напомнил, что США обещали европейцам защиту от советской угрозы, и за это нужно было платить. А сейчас это уже не работает.

"Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать", - уверен президент.

"Это просто чушь, бред собачий! Российская угроза - это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции, и это для всех очевидно, для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно", - заключил глава государства.