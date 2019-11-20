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20.11.2019 15:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Департамент здравоохранения опроверг слухи о массовых нарушениях в больницах в ночное время

Текст: Анна Полтавцева

Не соответствующей действительности назвал информацию, опубликованную в интернете и 20 ноября 2019 года в телеграм-канале Mash, департамент здравоохранения Москвы. В ней говорилось о том, что на лечебные учреждения города внезапно нагрянула проверка, в ходе которой были выявлены массовые случаи отсутствия сотрудников на рабочих местах, "потому что они спят". На самом деле такие проверки во всех медучреждениях проводятся департаментом регулярно, как днем, так и ночью.
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Действительно, в ходе них выявляются единичные случаи нарушений. Каждый из них доводится до главного врача медицинской организации, который в целом отвечает за качество и всю организацию лечебно-диагностической работы. Цель этих проверок - контроль за качеством оказания медицинской помощи пациентам. Все сотрудники учреждения должны выполнять свои обязанности, установленные должностными инструкциями, в течение всего времени рабочей смены, в противном случае возникают риски ненадлежащего ухода и наблюдения за пациентами. Например, в ночное время пациент может вызывать дежурную медицинскую сестру в каких-либо случаях, и важно, чтобы сотрудники были на месте и могли быстро отреагировать на обращение пациента.

График работы медперсонала рассчитывается по трудовому законодательству и с учетом индивидуальных пожеланий сотрудников. К работе в ночные смены они привлекаются только при личном согласии. Для удобства персонала во всех стационарах созданы комнаты отдыха и приема пищи, где можно отдохнуть в перерыве или после смены.

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