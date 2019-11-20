Для ярославских автомобилистов создали карту миграции лосей

В Ярославской области появилась интерактивная карта мест, где чаще всего случаются аварии с участием диких животных, и прежде всего лосей.

В региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования рассказали, что с начала нынешнего года на дорогах области произошло около 270 ДТП с участием лесных обитателей, и количество таких аварий растет. По мнению специалистов, это связано не только с биологическими особенностями поведения животных, но и с нарушением скоростного режима, а также возросшим транспортным потоком. Для профилактики таких аварий, которые часто заканчиваются трагически не только для животных, но и для людей, на сайте департамента охраны окружающей среды и создан специализированный информационный ресурс "Осторожно, лось!" с интерактивной картой, где можно увидеть, когда, в каком месте и какое именно животное встретилось на дороге автомобилю.

Если взглянуть на эту карту, где места ДТП отмечены специальными значками, становится очевидно, что самая проблемная в области трасса с точки зрения столкновений с животными - М-8 Холмогоры: в границах региона она буквально вся пестрит красными значками. Много аварий происходит на дороге Ярославль - Рыбинск и отрезке М-8 в сторону Костромы.

Нажимаю на значок на карте, расположенный возле села Андроники Ярославского района. И тут же всплывает информация: "05.09.2019 наезд на лося, самец 5 лет". Село Туношна: "15.04.2019 наезд на лося, самец 2 года". А при подъезде к селу Малые Соли лоси выбегали на дорогу перед транспортом 15 и 16 июня, 28 августа, 12 сентября и 23 октября.

Самый простой способ не допустить трагедии - соблюдать скоростной режим

Как говорят разработчики карты, ссылаясь на статистику ГИБДД, лось - самое опасное животное на дороге: именно при столкновении с ним чаще всего гибнут люди. Взрослый самец может весить до семисот килограммов и иметь высоту в холке до 2,5 метра.

- В случае столкновения с ним удар бампером приходится лосю по ногам, а его туловище прилетает прямиком в лобовое стекло. Последнее чаще всего не выдерживает, и лось оказывается в салоне автомобиля, - поясняют специалисты департамента. - Умирающий зверь, пытаясь выбраться, будет активно помогать себе копытами и рогами. Одним ударом копыта лось легко пробивает череп, а размах его рогов иногда достигает почти двух метров. Шансы выжить у всех, кто окажется внутри вместе с лосем, крайне невелики.

Самый простой способ не допустить трагедии - соблюдать скоростной режим.

Поскольку некоторые участки федеральной трассы М-8 пересекают миграционные пути лосей, управление дороги "Холмогоры" приняло решение на этих пересечениях в Ярославском, Переславском, Ростовском, Гаврилов-Ямском и Даниловском и районах Ярославской области построить защитные ограждения (из металлической оцинкованной сетки) высотой 2,5 метра и общей протяженностью 55,7 километра.

Комментарий

Дмитрий Пеньков, директор департамента охраны окружающей среды и природопользования:

- Новый информационный ресурс, позволит автолюбителям более тщательно подготовиться к поездке, учитывая данные интерактивной карты. Кроме того, ресурс содержит рекомендации специалистов по модели поведения при встрече с дикими животными, а также необходимую тематическую информацию.

Полезные советы

- Если вы увидели животное на проезжей части, на обочине или в стороне от дороги, сразу максимально быстро остановитесь и дайте зверю спокойно уйти. Скорее всего, увидев вас, он либо перебежит через дорогу, либо устремится в ближайший лес.

- Ни в коем случае не пытайтесь проехать мимо дикого животного: неизвестно, как оно себя поведет.

- Если лось неожиданно выскочил на дорогу, всегда старайтесь объехать его сзади. Иногда животное гипнотизируется светом фар летящего на него автомобиля и встает как вкопанное посреди дороги.

- Особую осторожность нужно проявлять в течение пары часов после заката и перед рассветом. По статистике, именно на это время приходится большинство столкновений с дикими животными.