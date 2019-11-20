Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД

Чтобы пользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД), пассажиры должны перепрограммировать карту "Тройка". Сделать это можно несколькими способами, говорится на сайте МЦД.

Активировать карту можно с 20 ноября. Один из вариантов - подойти на кассу метро и попросить перепрограммировать "Тройку". Это совершенно бесплатно и займет не больше минуты. Также можно воспользоваться автоматом по продаже билетов и пополнить "Кошелек" хотя бы на 1 рубль.

Еще один способ - приложить "Тройку" к желтому валидатору в вестибюле метро. Билет обновится автоматически при активации удаленного пополнения "Кошелька". Если же у пассажира уже куплен абонемент, то новый приобретать не надо - достаточно просто активировать его в кассе. Кстати, все "Тройки", которые будут куплены уже после 21 ноября, в перепрошивке уже не нуждаются.