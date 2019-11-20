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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

То кочки, то канавы

Ямы у ярославских больниц заделывают кирпичами
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 262(8020)
На плохую транспортную доступность учреждений здравоохранения в Ярославле указали властям активисты ОНФ.
Фото: Ирина Штольба Чтобы попасть в детскую поликлинику №1, необходимо преодолеть две огромные ямы. Фото: Ирина Штольба
Чтобы попасть в детскую поликлинику №1, необходимо преодолеть две огромные ямы. Фото: Ирина Штольба

Представители ярославского отделения Общероссийского народного фронта проверяли подъездные пути к больницам и поликлиникам областного центра год назад. Проехав по некоторым адресам на прошлой неделе, "фронтовики" увидели, что с момента их первой экскурсии ничего не изменилось.

Фото: iStock
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Больше всего претензий у общественников оказалось к дороге, ведущей к перинатальному центру. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Ирины Комаровой, одна сторона участка этой дороги от перекрестка с Тутаевским шоссе непосредственно до перинатального центра заставлена машинами, из-за чего автомобили, в том числе скорой помощи, вынуждены двигаться по одной полосе в обоих направлениях, что создает пробки и угрожает жизни и здоровью пациентов.

- Там ужас, по-другому не скажешь, - возмущается Ирина. - Если нельзя расширить эту дорогу, то надо хотя бы поставить знаки, чтобы люди не парковали вдоль нее машины. Стоянка есть, но она маловата, и водители туда не едут, потому что к ней надо добираться через ямы. При этом перинатальный центр - это лечебное учреждение третьего уровня, где оказывают помощь беременным женщинам с патологией.

Просьбу общественников расширить проезжую часть власти проигнорировали

По словам Ирины Комаровой, просьбу общественников расширить проезжую часть власти проигнорировали.

Фото: Олег Кармаза
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- Ямы как были, так и остались. Прошлой осенью их засыпали асфальтовой крошкой. Но помогло это, естественно, ненадолго, - продолжает представитель ярославского ОНФ.

В аналогичном состоянии подъезд к детской поликлинике N 1 на улице Слепнева - не рискуя преодолевать две огромные ямы, многие посетители паркуют свои автомобили, не доезжая до медучреждения. У областной стоматологической поликлиники и здания центральной городской больницы на улице Терешковой, где находятся в том числе педиатрическое и детское пульмонологическое отделения, совсем нет стоянок, а дороги заставлены машинами. Остановиться и высадить здесь пассажиров очень сложно.

В плохом состоянии до последнего времени оставалась и дорога к детской поликлинике N 3. Чтобы хоть как-то уменьшить глубину ям, руководство поликлиники всегда само искало "подрядчиков", которые заделывали колдобины кирпичом и щебнем. Лишь на днях районная администрация сумела решить проблему, и разбитый участок заасфальтировали. Но это все - лишь благодаря настойчивости руководства поликлиники.

Комментарий

Владимир Бобков, заместитель начальника управления департамента городского хозяйства мэрии Ярославля:

- В прошлом году наши сотрудники выезжали с ОНФ к перинатальному центру, разговор касался расширения проезда и ремонта парковки. Работы из-за требований контракта по целевому финансированию в этом году выполнить не удалось, поэтому данный адрес будет включен в план ремонтов на следующий год.

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