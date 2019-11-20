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20.11.2019 15:14
Проект: В регионах

Игорь Артамонов вручил лучшим многодетным мамам региона почетные знаки

Заслуженных матерей сегодня чествуют в областной администрации. С предстоящим всероссийским Днем матери, который отмечается 25 ноября, женщин поздравил глава региона Игорь Артамонов. 25 мам, родивших и воспитавших детей достойными гражданами, награждены почетным знаком Липецкой области "Слава Матери".
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Также они получили денежные премии. В 2019 году по инициативе Игоря Артамонова размер премии увеличен с 15 до 50 тысяч рублей. Среди заслуженных мам - медицинские работники, учителя, лаборанты, домохозяйки. Все они воспитывают троих или более детей. Самая большая семья у Валентины Хромых из Лев-Толстовского района, которая воспитывает 18 детей. Ирина Фокина из Лебедянского района вырастила 11 детей, Татьяна Баскакова из Усманского района - 9 детей.

Фото: Администрация Липецкой области
15 тысяч обращений поступило на сайт Игоря Артамонова в 2019 году

Всего с 2001 года награду получили 457 матерей, воспитавших достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что празднование Дня матери - замечательная возможность для каждого из нас выразить свою благодарность самым дорогим нашему сердцу. "Воспитывать детей, радоваться их успехам - то, ради чего стоит жить. Многие ваши дети прославляют Липецкую землю, большинство выросли трудолюбивыми хорошими людьми. Мы бы хотели, чтобы количество многодетных матерей увеличивалось. Мы будем такие семьи поддерживать", - сказал Игорь Артамонов.

На празднике также были награждены шесть семей - победители и призеры областного конкурса на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей. В ходе праздника лучшие концертные номера в подарок участницам и гостям торжества преподнесли исполнители и творческие коллективы Липецкой областной филармонии.

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