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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Приложи на выходе

Как не запутаться при оплате проезда на Московских центральных диаметрах?
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8021)
Судя по расписанию электричек, жители Москвы и Подмосковья уже завтра смогут прокатиться на первых двух Московских центральных диаметрах - абсолютно новом виде рельсового транспорта, где поезда курсируют в режиме метро. Отныне столичные вокзалы для них больше не тупики на маршруте, а лишь остановки на длинных перегонах от Нахабино до Подольска и от Одинцово до Лобни. Схема оплаты проезда достаточно простая, и пассажиры к ней быстро привыкнут. Но для начала кое-что пояснить будет не лишним.

Первый вопрос для всех, конечно, цена. Приведу цифры. Стоимость поездки в зоне "Центральная" (в пределах станций Сетунь - Марк и Остафьево - Волоколамская) - 38 руб. по тарифу "Кошелек".

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Тарифный калькулятор поездок по МЦД появился на сайте метро

В эту цену уже включены пересадки на метро и МЦК - их нужно успеть сделать в течение 90 минут. С пересадкой на наземный транспорт выйдет 59 руб. За 1900 руб. можно купить 60 поездок. Действуют и абонементы: сутки - 230 руб., трое суток - 438 руб., 30 дней - 2170 руб., 90 дней - 5430 руб., 365 дней - 19 500 руб. Возможна и бесконтактная оплата картами, поддерживающими PayPass и PayWave, или смартфоном с GooglePay, SamsungPay и ApplePay - заплатить в этом случае за поездку придется 42 руб.

Зона "Пригород" стоит дороже. Зато в нее уже включен весь периметр обоих диаметров. Одна поездка - 45 руб. с пересадками на метро и МЦК, а вместе с "наземкой" - 83 руб. Совсем недавно с областным правительством согласовали и абонементы. Они уже работают, их можно записать на "Тройку": сутки - 285 руб., трое суток - 545 руб., 30 дней - 2570 руб., 90 дней - 6940 руб., 365 дней - 24 450 руб. Со всеми видами бесконтактной оплаты стоимость поездки - 49 руб. Для зоны "Дальняя" фиксированной стоимости нет. Расчет идет по принципу дальше едешь - больше платишь. Просто, выезжая из "Пригорода", нужно к 45 руб. добавлять 23 руб. за каждые 10 км пути. Но имейте в виду, что оплата картой "Тройка" или "Тройка-Стрелка" возможна только в пределах станций Кубинка, Дмитров, Чехов и Новоиерусалимская.

Первое, что нужно сделать перед поездкой по диаметрам, это перепрограммировать "Тройку". Это же касается и всех льготных транспортных карт, которые, кстати, тоже работают на МЦД. Сделать это можно в любой кассе метро или с помощью желтых информационных терминалов. Также операцию можно провести с помощью билетного автомата, пополнив баланс минимум на один рубль. Второй не менее важный момент - не забыть приложить "Тройку" на выходе со станции, так как на МЦД действует двойная валидация. Это необходимо, чтобы правильно рассчитывать стоимость поездок. Ведь если вы едете в пределах Москвы - это одна цена, а до Одинцово или Подольска уже другая. Причем на той же электричке можно уехать и дальше в "Дальнюю" зону. При второй валидации как раз и произойдет финальное списание средств.

Кто-то наверняка подумает, что сможет не валидировать билет второй раз и не платить, найдя путь в обход турникетов. Не советуем - карту просто заблокируют

Кто-то наверняка подумает, что легко сможет сэкономить, просто спрыгнув с платформы, например, в Нахабине и обойти турникеты. Не тут-то было. Карту просто заблокируют, и по ней уже нельзя будет пройти в следующий раз не только на МЦД, но и вообще сесть на какой-либо другой городской транспорт. "Первое время блокировать не будем, но скоро придется платить за разблокировку 150 рублей", - уточнил первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Многие скажут: куплю новую карту за 50 рублей, и все. Так, конечно, можно сделать, но все абонементы и деньги с "Кошелька" пропадут.

И самое главное - абонементы и "Кошелек" между собой не взаимодействуют. Во всяком случае пока. То есть, если у вас на "Тройку" записан билет, скажем, на 30 дней по "Центральной" зоне и вы собрались в Одинцово, то все равно платить придется 45 рублей. Хотя логично в этом случае просто досписать 7 рублей за пользование "Пригородом". Ведь 38 рублей за проезд по Москве вы уже и так покрыли абонементом.

МЦД повысят доступность общественного транспорта для 4 млн жителей региона

Новое тарифное меню позволит экономить до 75% на проезде в сравнении со старым ценником. Транспортники уже даже подсчитали общую экономию за год - все вместе пассажиры сберегут до 7 миллиардов рублей. Есть еще приятные бонусы. Самым активным пассажирам за их предложения по развитию Московских центральных диаметров подарят именные карты "Тройка" с эксклюзивным оформлением. По словам Романа Латыпова, принимаются самые разные советы - от корректировки тарифов до замены расположения указателей. Причем на эту карточку могут заранее записать абонемент. Это не все приятные моменты. Некоторое время после запуска диаметров "Тройки" будут раздавать просто так. "Предполагается, что в первое время определенный объем "Троек" мы будем раздавать бесплатно. Чтобы избежать скученности, потому что не все успеют перекодировать. Это будет практически на всех станциях МЦД-1 и МЦД-2", - объяснил исполнительный директор АО "Центральная ППК" Иван Конев.

И еще один совет. Сейчас у многих МЦД ассоциируется именно с современными поездами "Иволга", и для пассажиров это некий маркер того, что они не ошиблись поездом. Но привязываться типу электрички не нужно - "диаметральными" становятся практически все поезда, попадающие в зону D-1 и D-2. Новая тарифная сетка в любом случае актуальна и для остальных составов.

Мнение

С сегодняшнего дня скорректированы маршруты и тарифы пригородных поездов-экспрессов, курсирующих на Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском направлениях. Часть фирменных экспрессов отменена. Советуем ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных электричек на официальном сайте ЦППК.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ИВАН ПЫШЕЧКИН
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