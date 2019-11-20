Каток на ВДНХ откроется в пятницу

Каток на ВДНХ для первых посетителей откроется в 17:00 в пятницу, а праздничная программа начнется спустя час. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе выставки.

В этом году каток заполнит пространство на Центральной аллее от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие". Общая площадь ледового покрытия составит 20,5 тыс. кв. м. А одновременно на льду смогут кататься, не мешая друг другу, 4,5 тыс. человек. Как отметили в пресс-службе, чтобы обычному любителю фигурного катания объехать по периметру каток, а это более 1,5 км придется затратить 15-17 минут. По данным пресс-службы, в этом году праздничная программа будет идти одновременно на трех площадках, а развлекать гостей соберутся более 400 профессиональных актеров, фигуристов и танцоров.

Так на первой площадке "Зима нашего детства" гостей катка будет развлекать праздничный карнавал и духовые оркестры, здесь же пройдет танцевальный флешмол уличных артистов в ретрокостюмах и в нарядах ростовых кукол. На площадке "Космос на ВДНХ" гости смогут почувствовать дух 1960-х годов, когда космонавт Юрий Гагарин впервые посетил выставку. Здесь будут веселить актеры в костюмах космонавтов, продет тематический флешмоб. Площадка "Место встречи" напомнит о 1970-1980х годах, здесь будет звучать музыка этого времени, а настроение будет соответствовать детским утренникам. На катке у фонтана "Дружба народов" установят сцену, на которой весь вечер будут выступать популярные группы и исполнители.

Продолжится праздничная программа и в субботу, 23 ноября, - с 14:00 на карте начнется развлекательное шоу "Новогодние игрушки".

Напомним, что вход на каток платный, стоимость билетов на открытие катка в пятницу от 550 рублей. Билеты можно купить как на сайте ВДНХ, так и в кассах на территории выставки. Работать каток будет до 1 марта 2020 года.