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20.11.2019 / 11:26
Текст: Сергей Бабкин

Куда исчезают воробьи из московских дворов

Фото: Васенин Виктор/РГ
Фото: Васенин Виктор/РГ
Вы замечали, что в вашем дворе стало меньше птиц? Популяция московских воробьев снижается - об этом свидетельствуют официальные данные орнитологов. Хотя подсчитать их точное количество не представляется возможным, массовый отлет из столицы очевиден. Эксперты назвали одну из главных причин этого явления - выкашивание газонов.

В условиях мегаполиса невозможно создать идеальные условия для птиц, рассказал "РГ" директор Ботсада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм. "Наиболее благоприятная среда для них - луг, разнотравье, - отмечает собеседник "РГ". - Но его невозможно создать в городском пространстве, оно потребует серьезного и дорого обслуживания".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Между тем, регулярная стрижка городского газона ведет к дегрессии травы как экосистемы, подчеркнул специалист "Мосприроды" Павел Скородумов. "Невысокая трава не подходит для обитания большинства видов беспозвоночных животных - основного корма насекомоядных, а так же птенцов растительноядных птиц, - заявляет эксперт. -При частой стрижке цветущие растения не создают цветков и, как следствие, насекомые-опылители ищут более подходящие места для сбора нектары и пыльцы".

Между тем, нельзя сказать, что птицы исчезают в небытие. "Комплекс факторов вынуждает птиц и насекомых переселяться из города на ближайшие луга, в том числе и на особо охраняемые природные территории Москвы, - продолжает Павел Скородумов. - Здесь разнотравно-луговые газоны окашиваются один раз в год осенью, уже после вызревания семян". Здесь траву косят лишь раз в год, чтобы предотвратить горение сухой травы весной, и при этом не нарушить сложившуюся экосистему природной территории.

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