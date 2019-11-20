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20.11.2019 10:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Назван регион, в котором пенсионерам легче всего найти работу

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров в 2019 году составили специалисты рейтингового агентства РИА Рейтинг.

Фото: iStock
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В лидерах оказались те территории, где пенсионеры работают и получают достойную зарплату либо могут без проблем подыскать новое место, если приходится уйти с прошлого.

Вполне ожидаемо первые позиции заняли две столицы - Москва и Санкт-Петербург. В больших городах возможностей для людей пенсионного возраста предоставляют больше. При этом Москва показала наилучший результат по трем индикаторам: уровень безработицы среди пенсионеров, возраст дожития и уровень зарплат пенсионеров. А Санкт-Петербург - по уровню безработицы среди пенсионеров и уровню из зарплат.

На третьем месте среди регионов, где пенсионерам проще всего не остаться без работы, Ленинградская, а на четвертом Московская область. Пятерку лидеров замыкает Белгородская область.

Наихудшие результаты показали Республики Тыва, Алтай, Карелия, Чеченская республика и Ненецкий автономный округ.

В середине списка оказались Хабаровский (39 место из 79) и Приморский края (37), а также Амурская область (38).

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