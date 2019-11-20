Новостройки в Москве снова подорожали

С начала года стоимость квадратного метра в столичных новостройках подскочила на 9,2 процента, подсчитали аналитики портала "Мир квартир".

Средняя цена "квадрата" на первичном рынке московского жилья сегодня достигла 220 тысяч рублей. Поскольку элитные новостройки в рейтинг не вошли, на первом месте разместилось Замоскворечье. За квадратный метр там обычно просят 439 тысяч рублей. Район застраивается фешенебельным жильем, но с внешней стороны Садового кольца встречаются варианты бизнес-класса. Например, на Шлюзовой набережной.

На второй позиции - Пресненский район, где "квадрат" оценивается в 362 тысячи рублей. На третьем месте - Дорогомилово (341 тысяча рублей за кв м). Следом по дороговизне новостроек идут Красносельский и Басманный районы.

Самое доступное по ценам жилье в пределах МКАД, по словам экспертов, строится в Восточном Бирюлеве, Дмитровском районе и Орехове-Борисове Южном.