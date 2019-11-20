Под Воронежем пьяный врач не смог сделать рентген ребенку

В Сети опубликовано видео из Семилукской ЦРБ. Камера запечатлела врача-рентгенолога в невменяемом состоянии, явно неспособную к выполнению служебных обязанностей.

Видео сняли родители мальчика со сломанными руками, пришедшего сделать снимок. Получить медицинскую помощь им не удалось - сидевшая на кровати в своем кабинете женщина не реагировала на происходящее вокруг.

В департаменте здравоохранения Воронежской области "РГ" сообщили, что сотрудница будет уволена. Руководство больницы извинилось перед пациентами.