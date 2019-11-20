Посольство подтвердило гибель гражданина Беларуси в Смоленской области

Гибель 39-летнего белорусского водителя на трассе в Смоленской области подтвердили 20 ноября БЕЛТА в дипломатической миссии РБ.

"Посольство предпринимает меры по информированию родственников гражданина Беларуси, погибшего в результате ДТП на 399-м км автодороги М1 в Смоленской области в районе населенного пункта Ольша", - уточнили в диппредставительстве.

По данным правоохранительных органов, авария произошла в 7:40 утра. Водитель большегруза не смог удержать безопасную дистанцию до следовавшего впереди автопогрузчика, из-за чего и произошло столкновение. В результате ДТП белорусский шофер скончался на месте, информирует агентство.