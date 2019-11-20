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20.11.2019 04:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Армани в кармане

Dolce&Gabbana, Audi и айфоны все чаще берут напрокат
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 262(8020)
Как-то раз на Пресненской набережной довелось мне повстречать однокашника Валентина на большой и черной Audi. Валька? Саратовский монтажник с красной коркой экономического универа? И на Audi в Сити!
Аренда iPhone и селфи-палки на отпуск обойдется в 11 тысяч. А впечатлений - на миллион! Фото: www.instagram.com/goprobr Аренда iPhone и селфи-палки на отпуск обойдется в 11 тысяч. А впечатлений - на миллион! Фото: www.instagram.com/goprobr
Аренда iPhone и селфи-палки на отпуск обойдется в 11 тысяч. А впечатлений - на миллион! Фото: www.instagram.com/goprobr

"На чем поднялся, брат?" - невольно говорю вместо "привета". Тут мне и открылась тайна, что даже простой работяга может позволить себе "немца". Этот секрет называется премиум-прокат.

Где рождаются "Гелики"

В Москве с десяток фирм, которые предлагают в прокат премиум-автомобили. Но Валентин рассказал, что с большинством из них - сплошная морока. Один автосалон слишком далеко, другой цены ломит, у третьего ассортимент никудышный. Поэтому однокашник мой остановился на конторе, которая раньше занималась каршерингом, а теперь ее основная функция - подписка на автомобили бизнес-класса. "Если честно, подруга моя - москвичка, - признается Валентин (так вот, зараза, на чем поднялся), - а мама ейная в Германии живет. В гости приехала, вот я ее как жених встречаю. Ну что, тачка норм?" Норм - не то слово. Я даже решил узнать, почем такая машина и легко ли ее взять? Глядишь, теща тоже забогатеет, тогда и на Mercedes можно подъехать к Павелецкому...

Люксовая машина напрокат - отличный вариант для романтической загородной поездки. Фото: www.instagram.com/goprobr

Оказалось, взять премиум-колеса можно, просто скачав приложение. Вам должно быть больше 20 лет и водительский стаж 2 года. Да, и нужна еще карточка, где будут деньги лежать. Как я узнал, Audi, которую взял саратовский монтажник, косящий под успешного трейдера, стоит "всего лишь" 4 тысячи рублей в день. Купить ее вообще не вариант. Самый оптимистичный ценник - 1,7 миллиона. А тут в нормальной комплектации - 120 тысяч в месяц. А там теща, глядишь, благословит и уедет, и можно будет спокойно кинуть рублей 600 на "Тройку" (в смысле - не на Audi 3) и радоваться удачно провернутой комбинации. Если же игра стоит еще более жирных свеч, то можно взять и Gelandewagen. Этот Mercedes стоит 13 тысяч в сутки. Ну все равно - не 15 миллионов.

Айфон "на час"

Еще больше мне удалось найти фирм, сдающих в аренду... смартфоны. Самый дорогой прокатный аппарат, понятно, iPhone 11. Гаджетом с 64 GB оперативки можно пользоваться за каких-то 1,5 тысячи рублей в день. Курьер сам его доставит куда прикажете. Подписал договор - и все, теперь я - мажор.

Фото: Михаил Терещенко/Т АСС
Каждый десятый москвич отказался от личного авто

Но стоит ли айфончик выделки? Четыре месяца аренды обойдутся более чем в 120 тысяч! Да за эти деньги проще новый на 512 "гигов" приобрести! "Все просто, - рассказывает менеджер Борис. - Наш сервис не только для тех, кому нужен подменный аппарат. И не для тех, кто хочет выдать себя за богача. Такие обычно влезают в кредиты, но берут свой аппарат. Мы - для рачительных пользователей". Логика такая: через пару месяцев выйдет новый айфон. Старая модель резко подешевеет, дорого ее не продать. Поэтому выгоднее брать iPhone в аренду.

"Понемногу создается новая модель потребления, - объясняют в пресс-службе Avito, одного из крупнейших сервисов онлайн-объявлений. - Люди стараются брать подержанные вещи на время, а не на века. Допустим, поехал ты в Куршевель - купил по дешевке горные лыжи. Вернулся - и тут же продал". По этой же причине в Москве процветает сервис проката камер GoPro: их берут в аренду всего на пару недель отпуска, потом тут же возвращают.

Ищите, женщины

Эту новую потребительскую страсть эксплуатируют и магазины одежды. Мы знаем, что в свадебных салонах можно взять фраки и платья напрокат.

А вот в Instagram стали сдавать в аренду и повседневную одежду Dolce&Gabbana, и других раскрученных брендов. Естественно, судя по отзывам, основная клиентура - женщины. Они чаще всего падки на коктейльные платья для "первых свиданий" и другие модные наряды. И они обходятся чуть ли не как Audi нашего старого друга, московского сердцееда-монтажника Валентина. Тысяч так восемь за три дня. Но кто знает: может, ваши жизненные обстоятельства того стоят?

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