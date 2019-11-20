Путин сравнил отказ от газовой энергетики с возвращением в пещеры

Энергобаланс России - один из самых экологичных в мире, а без углеводородного сырья, атомной и гидроэнергетики цивилизация погибнет. Об этом заявил президент на инвестфоруме ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

"Сегодня российский энергобаланс один из самых зеленых в мире", - отметил Владимир Путин. Гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая генерация составляют его значительную часть. А вот топочный уголь - самый массовый первичный энергоноситель в мире - оказывает влияние на экологию.

"Пренебрежение самым чистым углеводородом - газом - странно", - сказал, отвечая на вопрос из зала, глава государства. "Когда продвигают идеи подобного рода, мне кажется, человечество может опять оказаться в пещерах, потому что не будет ничего потреблять", - объяснил президент.

И если всю энергетику свести к нулю и полагаться на энергию воды, ветра и приливов, то без углеводородного сырья, атомной и гидроэнергетики человечество не сможет выжить и сохранить свою цивилизацию, объяснил Путин и призвал относиться к этому "по-взрослому".

"Когда подобные идеи продвигаются, в силу вступают не интересы подавляющего большинства стран в борьбе за экологию, а конкурентные интересы", - заметил глава государства. "Эти люди ловко встраиваются в тенденции общественного сознания и пытаются ввести всех нас в блуд и заблуждение", - добавил он.