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20.11.2019 00:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Таганка за деньги

Расширят ли зону платной парковки
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8019)
В сми появилась информация о скором расширении зоны платной парковки в ряде районов Москвы. Корреспондент "РГ" попытался выяснить, насколько она достоверна и что думают по этому поводу жители улиц, которые могут стать для водителей платными.

Речь идет о трех районах - Измайлово, Раменки и Таганский. Если в первых двух в платную зону, по слухам, могут попасть одна-две улицы, то в третьем - более двух десятков. Перечень их, как выяснилось, составил столичный дептранс и направил его в качестве предложений в советы депутатов по районам. "Это стандартная работа, которую департамент всегда делает и никогда не заканчивает", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что именно от жителей этих районов сейчас поступает больше всего обращений с просьбой организовать платные парковки.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Верится с трудом, поэтому выход один - отправиться на место. Улица Талалихина - самая крупная из списка. С двухполосным движением в каждую сторону, до Таганской площади рукой подать. "Припарковаться здесь невозможно. Чтобы поставить машину, возвращаясь домой, ищешь место по полчаса", - рассказывает Александр Демидов, который выступает за введение на его улице платной парковки. Но есть и те, кто с ним не согласен. Это, к примеру, работники ближайших офисов и арендаторы квартир, которые не смогут оформить резидентное разрешение.

В дептрансе подчеркивают, что на данный момент решений о расширении платных зон нет: "По итогам обсуждений по районам на совете депутатов должна быть сформирована позиция и направлена в дептранс, но пока таких документов к нам не поступало".

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