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20.11.2019 17:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал о программе строительства новых поликлиник

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев

Атриум, колонны, просторные коридоры, игровые зоны для малышей, в кабинетах - современное медицинское оборудование. Так готовятся принять маленьких пациентов в "Моей поликлинике" на западе Москвы. Осмотрев новое здание, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что откроется детская поликлиника по улице Академика Анохина, 40, корп. 2, через полтора месяца.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Глава города напомнил, что в столице стартовала большая программа строительства амбулаторных учреждений. В ближайшие годы у горожан появятся 32 новые поликлиники в районах, где их не хватает. Одна из первых откроется в Тропарево-Никулино. "Жители района не раз обращались с просьбой построить новую детскую поликлинику, - рассказал он. - Старая была построена полсотни лет тому назад, в ней ни разу не было капремонта, здание не отвечало современным требованиям".

Тратить силы на ремонт столичные власти не стали, да и привести фасад и стены оказалось бы недостаточно, решили построить новую шестиэтажную поликлинику, сделав ее филиалом № 5 детской городской поликлиники № 131. На прием сюда смогут ходить более 19 тысяч детей, живущих поблизости.

"Мы сделали уникальный проект по дизайну, у поликлиники особая логистика и проектное решение. Огромный атриум в центре здания. Раньше такие были только в ТЦ и гостинцах класса "люкс", а у нас он в детской поликлинике. Получился настоящий дворец, оснащенный всем необходимым оборудованием, новой стилистикой, логистикой для маленьких пациентов", - заключил глава города.

Строители продумали все до мелочей. Как и во всех поликлиниках нового поколения по "Московскому стандарту +", у нее особая планировка: самые востребованные врачи размещаются на первых двух этажах - педиатры, отоларингологи, хирурги, неврологи, травматологи и офтальмологи. Отдельный этаж выделен под отделение лучевой диагностики. Чтобы сделать, например, рентген, УЗИ, флюорографию, ЭКГ, холтер-мониторирование или эхоэнцефалографию не нужно искать кабинеты - все они расположены рядом. Еще один этаж будет отведен отдалению физиотерапии, где деткам сделают массаж, проведут с ними занятия по лечебной физкультуре и ингаляционную терапию. На последних этажах - менее посещаемые специалисты и административные кабинеты.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В детской поликлинике практически нет острых углов, а пространства продуманы так, что ребенок просто не найдет места, где спрятаться. По круговой планировке поликлиники ребятам наверняка захочется пробежать, поэтому, чтобы избежать столкновения, колонны и стены декорировали стильными желтыми вставками. Новая поликлиника сможет принимать без очередей более 500 маленьких москвичей в смену.

У врачей и медсестер появились не только рабочие места, но и уютные комнаты и зоны для отдыха, где они могут пообщаться и перекусить.

"Стройка завершена, персонал к работе готов, считаю, что надо быстрее оформлять документы и вводить в строй эту поликлинику. Надеюсь, что в течение месяца-полутора она примет первых посетителей", - сказал на прощание Сергей Собянин.

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