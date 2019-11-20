Собянин рассказал о программе строительства новых поликлиник

Атриум, колонны, просторные коридоры, игровые зоны для малышей, в кабинетах - современное медицинское оборудование. Так готовятся принять маленьких пациентов в "Моей поликлинике" на западе Москвы. Осмотрев новое здание, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что откроется детская поликлиника по улице Академика Анохина, 40, корп. 2, через полтора месяца.

Глава города напомнил, что в столице стартовала большая программа строительства амбулаторных учреждений. В ближайшие годы у горожан появятся 32 новые поликлиники в районах, где их не хватает. Одна из первых откроется в Тропарево-Никулино. "Жители района не раз обращались с просьбой построить новую детскую поликлинику, - рассказал он. - Старая была построена полсотни лет тому назад, в ней ни разу не было капремонта, здание не отвечало современным требованиям".

Тратить силы на ремонт столичные власти не стали, да и привести фасад и стены оказалось бы недостаточно, решили построить новую шестиэтажную поликлинику, сделав ее филиалом № 5 детской городской поликлиники № 131. На прием сюда смогут ходить более 19 тысяч детей, живущих поблизости.

"Мы сделали уникальный проект по дизайну, у поликлиники особая логистика и проектное решение. Огромный атриум в центре здания. Раньше такие были только в ТЦ и гостинцах класса "люкс", а у нас он в детской поликлинике. Получился настоящий дворец, оснащенный всем необходимым оборудованием, новой стилистикой, логистикой для маленьких пациентов", - заключил глава города.

Строители продумали все до мелочей. Как и во всех поликлиниках нового поколения по "Московскому стандарту +", у нее особая планировка: самые востребованные врачи размещаются на первых двух этажах - педиатры, отоларингологи, хирурги, неврологи, травматологи и офтальмологи. Отдельный этаж выделен под отделение лучевой диагностики. Чтобы сделать, например, рентген, УЗИ, флюорографию, ЭКГ, холтер-мониторирование или эхоэнцефалографию не нужно искать кабинеты - все они расположены рядом. Еще один этаж будет отведен отдалению физиотерапии, где деткам сделают массаж, проведут с ними занятия по лечебной физкультуре и ингаляционную терапию. На последних этажах - менее посещаемые специалисты и административные кабинеты.

В детской поликлинике практически нет острых углов, а пространства продуманы так, что ребенок просто не найдет места, где спрятаться. По круговой планировке поликлиники ребятам наверняка захочется пробежать, поэтому, чтобы избежать столкновения, колонны и стены декорировали стильными желтыми вставками. Новая поликлиника сможет принимать без очередей более 500 маленьких москвичей в смену.

У врачей и медсестер появились не только рабочие места, но и уютные комнаты и зоны для отдыха, где они могут пообщаться и перекусить.

"Стройка завершена, персонал к работе готов, считаю, что надо быстрее оформлять документы и вводить в строй эту поликлинику. Надеюсь, что в течение месяца-полутора она примет первых посетителей", - сказал на прощание Сергей Собянин.