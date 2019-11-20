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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Паштет из Кальмана

В МАМТе готовятся к "Зимнему вечеру в... Шамони"
Текст: Татьяна Эсаулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
В Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко готовится необычная премьера: оперетта-пастиччо "Зимний вечер в Шамони". Спектакли пройдут 30 ноября, 1 и 2 декабря. Необычность этого проекта в том, что сам жанр "пастиччо", распространенный в XVIII веке в Италии (пастиччо - в буквальном переводе "паштет"), предполагает не сюжет, а попурри из оперных произведений разных авторов.
Этот спектакль - еще один повод заново полюбить спорт, зиму, горные лыжи и музыку. Фото: Предоставлено пресс-службой театра Этот спектакль - еще один повод заново полюбить спорт, зиму, горные лыжи и музыку. Фото: Предоставлено пресс-службой театра
Этот спектакль - еще один повод заново полюбить спорт, зиму, горные лыжи и музыку. Фото: Предоставлено пресс-службой театра

Идея поставить именно такую оперетту родилась у Александра Тителя неслучайно: в Станиславском "веселый жанр" жаловали всегда. Вероятно, малоизвестен факт, что исторически первым спектаклем театра считается оперетта "Дочь Анго" Лекока в постановке Немировича-Данченко. А в здании на Большой Дмитровке, где сейчас работает труппа, ранее находился известный в Москве театр Оперетты. Как говорится, всё сошлось. Но Александр Титель, британский дирижер Уильям Лейси и художник Владимир Арефьев решили создать не просто концерт из лучших номеров этого жанра. О работе над спектаклем, действие которого будет происходить на знаменитом французском лыжном курорте Шамони-Мон-Блан, рассказал на встрече с публикой дирижер Уильям Лейси.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Легко ли работается над такой необычной постановкой?

Уильям Лейси: Александр Титель потрясающе знает музыку. Он представил мне огромный список оперетт, и вскоре мне стало ясно, что нужно теперь как-то из этого выбираться (смеется). Скажу честно, мы провели чудесное время, обсуждая любимых нами композиторов XIX-XX веков. У всех на слуху Штраусы, Кальман, Легар, но мало кто знает, что в 20-е годы XX века произошел настоящий взрыв опереточного жанра: в то время также творили такие композиторы, как Нико Досталь и Пал Абрахам. Кстати, мы с удивлением обнаружили, что оба очень любим их музыку, и, естественно, включили ее в наш спектакль. Еще один удивительный факт заключается в том, что авторы оперетт часто не делали оркестровок сами, а заказывали их молодым композиторам. Так, например, одной из первых работ Шёнберга была оркестровка произведения Легара.

Легар и Кальман, Штраус-сын и Зуппе, Досталь, Стрельников, Абрахам - в музыке будущего спектакля разброс по времени достаточно широк: от середины XIX века до 30-х годов XX века. Как они сочетаются - это ведь и разный стилистический язык?

Уильям Лейси: Оркестр театра легко "лавирует" между разными эпохами, ведь обычно за неделю музыканты исполняют произведения, принадлежащие совершенно разным эпохам. Оперетта существует почти столько же, сколько и опера. Но мы решили остановиться на периоде, когда создавались классические образцы этого жанра.

Оркестр театра легко "лавирует" между разными эпохами

Когда мы с Александром Тителем обсуждали этот момент, он сказал, что представляет себе раннее утро в горах, пение птиц; встает солнце - и горнолыжный курорт просыпается. После нашей беседы я вернулся в Англию и долго искал такую музыку. И нашел: у Нико Досталя есть сюита, которая как раз и называется "В горах". Несколько месяцев мы потратили на то, чтобы найти партитуру, но она не сохранилась. И тогда второй дирижер нашего спектакля Ариф Дадашев по слуху записал это произведение и восстановил его партитуру. В нашем спектакле оно прозвучит впервые за почти 50 лет.

Что симфонические и оперные дирижеры находят в оперетте?

Уильям Лейси: Оперетта - это более "легкая" опера, но никаким образом это не означает, что музыка оперетты более низкого качества. Можно, конечно же, затеять философский спор: что значительнее или величественнее - жанр трагедии или комедии? Вряд ли "Волшебная флейта" Моцарта чем-то хуже "Тристана и Изольды" Вагнера. Это разные произведения. И в жанре оперетты было написано много шедевров, поэтому неудивительно, что многие великие дирижеры, например, Герберт Караян с удовольствием работали с ней.

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