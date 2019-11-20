В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.
Московский регион также относится к северной половине, поэтому в Москве и Подмосковье тоже должно быть теплее обычного. Снег в столице ожидается не ранее начала декабря. В ближайшие дни похолодает, но осадков практически не будет.
Также выше нормы, по словам Тищенко, прогнозируется температура на Урале и на севере Красноярского края. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском округах температура ожидается близкой к норме. А вот Якутию могут сковать морозы. Хотя там в декабре по ночам и так бывает ниже 40 градусов, в этом году может быть еще холоднее.
Меньше обычного осадков может выпасть в Южном и Приволжском федеральных округах. Избыток же осадков прогнозируется на юге Сибири, на Ямале и Таймыре, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. В остальных регионах в пределах нормы. В Москве в декабре в среднем выпадает до 56 мм осадков преимущественно в виде снега.
Владимир Тищенко особо подчеркивает, что это пока предварительный прогноз. Уточненный прогноз на первый месяц зимы выйдет в последних числах ноября.