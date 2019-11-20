Жители четырех костромских многоэтажек требуют снести многоквартирный дом, выстроенный в их дворе на территории детской площадки.

Жителям обещали, что на месте ветхих строений будет благоустроенная детская площадка, а в итоге там "выросла" многоэтажка. Фото: Анна Скудаева

В сентябре 2016 года под окнами дома костромички Елены Смирновой появилась тяжелая техника. Рабочие деловито огородили площадку и начали копать котлован. Оказалось, что на месте двух ветхих сараев внутри двора-"колодца", ограниченного домами по улицам Войкова, 8 Марта и Свердлова, чиновники костромской мэрии разрешили построить большой девятиэтажный дом.

- Мы купили квартиру с окнами, выходящими в этот двор, и нам обещали, что после сноса двух старых аварийных избушек здесь будет проведено благоустройство с расширением детской площадки и посадкой зеленых насаждений. А сейчас выяснилось, что строители взяли и отняли у нас больше, чем треть двора. В четырех девятиэтажках нашего двора живут 1500 человек. Нам и до начала этой стройки не хватало места для игр детей и парковки машин. Чем думали чиновники, когда выдавали разрешение? Все жители окрестных домов были крайне возмущены, - рассказывает Елена.

Пытаясь защитить свой двор от нашествия девелоперов, жители окрестных домов создали инициативную группу и решили бороться. Они направили в суд исковое заявление с требованием признать незаконным решение мэрии об утверждении проекта межевания земли.

- Формирование земельных участков под многоквартирными домами велось без учета действующих градостроительных нормативов. Это не позволяет в полной мере реализовать права жителей домов на благоприятные условия проживания, в частности - на организацию детских площадок и площадок для отдыха взрослых, парковок для автотранспорта, а также озеленения, - пояснили истцы.

Они выяснили, что участок под двумя ветхими избушками в их дворе выкупила компания ООО "Ивстрой", аффилированная со строительным гигантом "Костромагорстрой", которым до недавнего времени руководил депутат Костромской областной Думы Евгений Нагоров.

- Мы понимали, что силы неравны: как нам, простым жителям, бороться с депутатом облдумы, руководящим огромной строительной империей? Но мы не опускали руки: это земля нашего двора! Когда проводились общественные слушания, мы высказались категорически против уплотнительной застройки в нашем дворе. Но все возражения из итогового протокола слушаний оказались изъяты, - возмущаются жильцы.

В суде представители мэрии и застройщика требования костромичей признавать отказались. Они пояснили, что "нарушений требований действующего законодательства как при проведении процедуры перераспределения земельных участков, так и при выдаче разрешения на строительство, допущено не было".

Одновременно с обращением в суд жители многоэтажек написали жалобу в горпрокуратуру, которая по результатам проверки внесла исполнявшему в то время обязанности главы администрации города Виктору Емцу представление, указав, что общественные слушания прошли с нарушениями, а межевание проведено без необходимых согласований.

В надзорном ведомстве потребовали привлечь виновных к ответственности. Однако в мэрии возразили, что наказывать за содеянное некого: сотрудница, согласовавшая проект планировки, уже уволилась.

Жители улиц Войкова, Свердлова и 8 Марта обратились в суд, потребовав признать проект межевания недействительным и отменить выданное мэрией Костромы разрешение на строительство многоэтажки. Но в суде дело "забуксовало".

В 2018 году истцы узнали, что депутат облдумы Евгений Нагоров, став фигурантом целой серии уголовных дел, лишился депутатского мандата. Как уточнили в СК, строительная компания Нагорова задолжала работникам более 20 миллионов рублей, а несколько многоквартирных домов компании попали в список проблемных долгостроев.

После вмешательства приставов и СК в дела "Костромагорстроя" у истцов по делу о возведении высотки на детской площадке в Красном переулке забрезжила надежда на возвращение своего двора. В начале июня этого года Верховный суд России постановил отменить решения районного и областного судов, а также Президиума Костромского областного суда, указав, что Свердловский суд Костромы ошибся в своих выводах по делу о застройке двора, применив не ту норму права. После этого скандальное дело об уплотнительной застройке направили на новое рассмотрение в новом составе судей. Исполнительный лист о приостановке всех работ по строительству высотки в Красном переулке был передан в Службу судебных приставов.

Однако радость от долгожданной победы оказалась неполной. В отличие от других брошенных "Костромагорстроем" высоток на спорной земле в Красном переулке продолжали строить ударными темпами. Пока шла тяжба, этот дом подвели под крышу, остеклили, а въезд для машин даже выложили плиткой. По информации на сайте компании-застройщика, земля под домом находится в собственности, высотку планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Между тем, после решения Верховного суда новые судебные тяжбы о законности стройки в Красном переулке продолжаются в районных судах до сих пор.

- Мы убеждены, что этот дом построен незаконно, на незаконно отобранной у нас и наших детей земле. Мы настроены решительно: готовы опять дойти до Верховного суда, чтобы добиться решения о сносе этой многоэтажки. Мы считаем, что высотка в Красном переулке - это не дом, а настоящий памятник коррупции, который необходимо снести, - заявляют жители.

Между тем

Несколько лет назад в Костроме уже был прецедент со сносом многоквартирного дома на улице Свердлова, незаконно возведенного в санитарно-защитной зоне памятника истории и культуры. В числе пострадавших тогда оказалось около десятка дольщиков. В случае сноса девятиэтажки в Красном переулке пострадавших окажется больше: по данным застройщика, все 45 квартир в доме уже проданы.