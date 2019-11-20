Фильм "Потанцуй со мной" открыл фестиваль японского кино в Москве

В главном зале кинотеатра КАРО "Октябрь" в Москве 19 ноября стартовал 53-й фестиваль японского кино. Киномарафон продлится до 1 декабря, и за это время российский зритель сможет познакомиться с 17 японскими лентами.

Фестиваль открылся фильмом "Потанцуй со мной" режиссера Синобу Ягути. Он снят в необычном для японского кино жанре мюзикла, в котором Ягути можно назвать пионером.

Эта картина сразу же показала разницу в восприятии кино у японского и российского зрителя. Собственно, мюзикл "Потанцуй со мной" выбрали в качестве фильма-открытия фестиваля путем голосования сотрудников японских культурных центров Japan Foundation по всему миру. Однако никто не был уверен, что музыкальная комедия о женщине, которая вдруг начинает неудержимо танцевать в любом месте, едва заслышав музыку, будет иметь успех. Тем более, что имя Синобу Ягути не так широко известно в России. Как рассказала "РГ" сотрудник Japan Foundation Мика Кондо, "мы рассчитывали, что раз картина понравилась сотрудникам нашего фонда во многих странах, то она вызовет интерес и у широкого зрителя. Тем более, что в России уже показывали фильм Ягути "Семейка на выживание". Мы решили, что познакомить российского зрителя с еще одной картиной режиссера будет правильно".

И организаторы не ошиблись. Незатейливая, казалось бы, комедия (комедии - вообще не сильная сторона японского кинематографа; они, как правило, довольно специфичны) оказалась захватывающим, добрым и смешным фильмом. В конце, как и положено, торжествует добро. Причем оно торжествует не над злом, а просто само по себе, потому что особого зла в фильме и нет. Есть некогда известный гипнотизер, который стареет, теряет навык и пытается по возможности исправить свои оплошности.

После показа фильма зрители, а их вечером буднего дня пришло порядка 800 человек, стали задавать вопросы продюсерам картины Сёдзи Масуи и Такао Цутимото из Altamira Pictures. Выяснилось, что в России немало тех, кто хорошо знаком с творчеством режиссера Ягути. Один из таких поклонников, как оказалось, глубоко в теме, и вопрос у него был соответствующий: "А почему во всех фильмах Ягути-сана кого-нибудь обязательно тошнит"?

- О-о, сразу видно знатока, - заметил продюсер Масуи. - Возможно, любовь к такого рода сценам имеет корни в детстве режиссера, мы точно не знаем. Но Ягути-сан действительно уделяет этому особое внимание. В фильме "Потанцуй со мной" девочке-актрисе просто стало плохо на съемке, однако режиссер усилил эту сцену, добавил спецэффектов, и нам пришлось довольно долго над ней работать, что не доставило нам особого удовольствия. Кстати, на создание этой сцены (надо отметить, что речь идет о малозаметном фрагменте, снятом удаленным планом, - "РГ") потратили порядка 10 миллионов иен (около 100 тысяч долларов, - прим. "РГ")".

Всего, кстати, на картину "Потанцуй со мной" ушло 300 миллионов иен (2,76 миллиона долларов). При этом в японском прокате фильм приняли прохладно. "Наверное, это связано с тем, что японскому зрителю кажется странным жанр мюзикла, - рассказал Сёдзи Масуи "РГ". - В Японии мюзиклы - явление крайне редкое, в отличие от Европы или США. Другая причина скромных сборов - в японской специфике. Там новые картины показывают в больших мультиплексах. Наш фильм, например, демонстрировали в 300 таких кинокомплексах. Но там принято, что если в первую неделю зрителей было мало, то во вторую неделю картину уже практически не показывают. Плюс, для успеха фильма нужно, как правило, положить в основу какое-то известное литературное произведение и пригласить знаменитых актеров. Мы же пытаемся избежать этих двух условий, поэтому сами пишем сценарий и берем малоизвестных актеров. Но в любом случае мы довольны тем, что удалось снять".

На вопрос, рассчитывают ли продюсеры выпустить фильм в широкий прокат в России, где он так всем нравится, Масуи и Цутимото ответили, что им бы очень этого хотелось. "Однако для японских фильмов это очень сложно, - отметил Масуи. - В России, Европе, Америке есть невидимая стена, которую сложно преодолеть. Но мы надеемся, что Фестиваль японского кино позволит зрителям познакомиться с нашим фильмом и это даст нам возможность продвигать его дальше для показа в широком прокате".

В программе 53-го фестиваля японского кино - фильмы известных японских режиссеров. Среди них - "Первая любовь" плодовитого Такаси Миике. В фильме рассказывается о больном раком боксере и его подруге-наркоманке, спасающихся от бандитов и призраков.

Как отметил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки на открытии фестиваля, "надеюсь, что кино будет играть важную роль в улучшении отношений между Японией и Россией". Дипломат рассказал, что один из фильмов фестиваля, "Банан посреди ночи: правдивая история" (об инвалиде-эгоисте и добрых людях, согласно аннотации) очень понравился премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Приветствие в адрес фестиваля японского кино прислал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Фестиваль организован японским культурным фондом Japan Foundation и компанией Cool connections при поддержке посольства Японии в России. Как рассказали представители Cool connections, интерес к фестивальным показам огромный. Так, на четыре фильма, это "Фэйбл", "Судьба: история Камакуры", "12 ребят, которые хотят умереть" и "Дети моря" свободных мест уже не осталось.