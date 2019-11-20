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20.11.2019 00:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диагноз ни при чем

Безграничные возможности москвичей с инвалидностью
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8019)
Весь год по всей стране школьники, студенты и взрослые люди с инвалидностью боролись за право стать конкурсантами национального чемпионата по профмастерству "Абилимпикс". Самая мощная команда - у Москвы. Имена 160 ее участников стали известны вчера на городском этапе чемпионата.

"Москвичи боролись за звание лучших в 65 компетенциях. К примеру, у нас есть победитель в компетенциях "сити-менеджер", "сити-фермерство", "3D-моделирование". Об этих профессиях пока мало кто знает, но именно они будут востребованы в будущем", - рассказала "РГ" замруководителя департамента труда и соцзащиты Александра Александрова . По ее словам, успешным может быть любой человек вне зависимости от диагноза. Например, 28-летний Сергей Федоров показал свой талант в разработке дизайна персонажей и анимации. Мультяшных героев он рисует с 15 лет. На конкурсе на компьютере нарисовал спортсмена. Мультипликация для Сергея не только увлечение, оно и приносит ему неплохие деньги. Небольшие заказы на создание стикеров он получает от соцсетей. Недавно, например, его попросили сделать 50 смешных наклеек по 50 рублей каждая.
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А вот студент 1-го курса Московского педуниверситета Антон Киселев решил выступить в компетенции "сборка/разборка электронного оборудования". "Учусь на геофаке, но всегда хотелось разбираться в электронике. Научился ремонтировать компьютеры, ноутбуки, а вот телефоны с мелкими деталями пока не под силу", - признался он.

Оценивали победителей опытные эксперты. Николай Зорин, преподаватель спецдисциплины "фотография" судил участников в компетенции "фотограф-репортер". "В ходе отборочного этапа из 50 школьников в финал вышли 6. Каждый получил задание сделать 6 кадров. Часовая съемка проходила прямо на конкурсной площадке - в 75-м павильоне на ВДНХ", - рассказал эксперт.

Четыре часа ребята трудились на кухнях. По заданию в компетенции "кондитерское дело" готовили аппетитную корзинку с масляным кремом и лепили несъедобную сказочную старушку из сахарной пасты. В соседнем павильоне шла борьба поваров, которые готовили блинчики с ягодным фаршем и бифштекс. Эксперты ставили оценки за температуру подачи блюда, соблюдение техники безопасности."Москва не сразу строилась. Вот и чемпионат "Абилимпикс" для кого-то станет первым шагом, который приведет к большому профессиональному росту", - считает Александра Александрова.

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