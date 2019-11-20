В Москве в среду вечером ожидается сильный гололед

Сегодня днем в столице облачно, временами будет идти дождь. Вечером из-за понижения температуры на дорогах ожидается сильная гололедица. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Максимальная температура воздуха будет около +3, но в течении дня воздух будет остывать и к вечеру не превысит -5.

"Понижение температуры приведет в вечерние и ночные часы к гололедице на дорогах, - рассказывает "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В четверг и до конца недели температурный фон в столичном регионе останется минусовым: в ночные часы -8, днем -3. При этом осадков в четверг и пятницу не ожидаем".

Атмосферное давление останется высоким и составит 768 мм рт ст. Высокое атмосферное давление в сочетании с возмущенным геомагнитным полем могут способствовать ухудшению самочувствия людей, страдающих заболеваниями нервной системы, сердечно-сосудистой системы, артритами.

Кстати, в 1978 году 20 ноября воздух прогрелся до +10,7. А в 1890 году на термометрах было -24,5.