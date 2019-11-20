В "Новом Иерусалиме" открылась выставка Марка Шагала

Этот уникальный проект представляет 239 работ Марка Шагала, хранящихся в музеях и частных коллекциях трех стран - Беларуси, России и Франции.

Экспонаты для выставки предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания. Куратор проекта - эксперт в комитете Марка Шагала в Париже, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Селезнева.

В XVII веке патриарх Никон задумал Новый Иерусалим как образ храма Гроба Господня - аналог христианских святынь в Палестине. Шагал в своем творчестве тоже конструирует небесное царство, полное мистических и религиозных символов.

Идею выставки выражают слова самого Марка Шагала: "Живопись мне казалась каким-то окном, через которое я улетал в другой мир". Художник утверждал, что "родился между небом и землей" и постоянно пребывал в этом "промежуточном" пространстве, понимая свое существование в искусстве и жизни, как бытие в особом измерении.

Выставка интересна необычными артефактами: в экспозицию вошли предметы быта и религиозного обихода из собрания Музея истории евреев России, лубки и изразцы из коллекции музея "Новый Иерусалим". Аналогичные вещи могли окружать Шагала в Витебске, Москве и Петербурге.

Условно выставку поделили на три части. Первая - "Жизнь земная" (живопись и графика первой четверти XX века), вторая - "Путешествия и мосты" (работы второй четверти XX века, связанные c поездкой в Святую Землю) и третья - "Бытие небесное" (работы второй половины XX века).

Из Витебска прибыл уникальный экспонат - графический лист "Колено Иосифа". Он входит в серию литографий "Двенадцать колен Израилевых". Ее подарил витебскому музею владелец галереи графики Шагала в швейцарском городе Майлен Гюнтер Коматовски.

На выставке можно увидеть 22 эскиза к картинам и офортам и 105 гравюр, которые художник писал вручную и подарил второй жене Ваве. Эти работы выставляют в России впервые.

Их дополняют нежная работа в синих тонах "Белла с книгой и вазой с цветами или Белла в Мурийоне", сказочные зимние картины "Силс-Мария и красное солнце" и "Часы с синим крылом".

Выставка будет работать до 8 марта будущего года.