В Нововоронеже молодые врачи получили жилье

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров и директор департамента кадровой работы, организации труда и мотивации персонала АО "Концерн Росэнергоатом" Сергей Гудин вручили главному врачу клинической больницы №33 Федерального медико-биологического агентства России (КБ №33 ФМБА РФ) Геннадию Ролдугину ключи от новых квартир, выделенных для молодых специалистов Концерном "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом").

Мероприятие состоялось в рамках торжественной церемонии посвящения 19-ти медиков в профессию. Участие в нем приняло руководство города, клинической больницы №33, Нововоронежской АЭС, Концерна "Росэнергоатом".

"Сотрудничество Нововоронежской АЭС и клинической больницы №33 носит системный характер. Мы многое делаем для повышения уровня медицинской помощи, оказываемой населению города атомщиков. Со своей стороны, мы будем прикладывать все усилия, чтобы клиническая больница №33 была в числе лучших медучреждений", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

"В стране реализуется масштабный федеральный проект по модернизации первичного звена системы здравоохранения и кадровый вопрос стоит здесь на первом месте. Предоставление квартир для медиков снимет вопрос с жильем и позволит им все свои усилия и мысли направить на заботу о здоровье пациентов", - добавил главный врач КБ №33 Геннадий Ролдугин.

Решение о безвозмездной передаче в оперативное управление Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) квартир, построенных на средства АО "Концерн Росэнергоатом", принято в рамках социального партнерства между агентством и предприятиями атомной отрасли, а также с целью привлечения высококвалифицированных медицинских кадров для работы в г. Нововоронеже.

"Профессия медиков - одна из самых ответственных. Мы очень рады, что в Нововоронеже ряды медицинских работников пополняются. Концерн "Росэнергоатом" делает все, чтобы обеспечить достойные условия для их работы и жизни", - отметил директор департамента кадровой работы, организации труда и мотивации персонала АО "Концерн Росэнергоатом" Сергей Гудин.

Молодых врачей и медсестер наградили памятными подарками, грамотами, а также вручили удостоверения "Гражданина Страны Росатом".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 - 31 октября 2019 г.



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