В селе под Липецком произошел пожар в церкви

В селе Отскочное Хлевенского района Липецкой области в строящейся церкви произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт единой диспетчерской службы в 13 часов 44 минуты.

На место происшествия тут же выехали сразу несколько пожарных расчетов. В церкви завершались строительные работы. Отчего вспыхнул пожар, пока не известно.

Огонь повредил примерно 70 квадратных метров здания и купол - он буквально расплавился. К счастью, никого из священников и строителей в здании не было: пострадавших от пожара нет.

В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание.