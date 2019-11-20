В Тверской области началась уникальная сборка фигуры Солдата Ржевского мемориала

От Москвы до деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, где будет установлен памятник, 240 километров по трассе М-9 Москва-Рига. Уже на подъезде видно, насколько стройка грандиозна. На площадке многолюдно: Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, замминистра культуры РФ Николай Овсиенко и губернатор Тверской области Игорь Руденя осматривают объекты. Затем прошло рабочее совещание с руководителями и представителями подрядных организаций, ведущих строительство мемориального комплекса.

Все идет по плану

Получаем каски и вместе с участниками совещания идем смотреть стройку. На сегодня уже возведен 10-метровый курган, на его вершине стоит часть каркаса, на котором будут крепить бронзовые детали скульптуры. Курган практически полностью покрыт газоном. Сейчас идет укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, высаживаются деревья... На совещании подрядчики отчитались о ходе работ, о монтаже несущего силового каркаса для скульптуры и изготовлении скульптуры в бронзе. Как рассказал Илья Зюбин, президент МСУ-1, в полном объеме выполнена прокладка инженерных коммуникаций, строится павильон, завершаются работы по благоустройству территории, сделана главная дорога без верхнего слоя, верхний слой будет укладываться в апреле.

Николай Овсиенко отметил, что практически все работы идут по графику.

"У нас были отставания по ряду работ недели на две, сейчас отстаем от суток до нескольких часов. Все службы взаимодействуют в полном соответствии с нашим планом-графиком", - подчеркнул замминистра.

Архитектор проекта Константин Фомин рассказал "СОЮЗу", что сейчас отлито 80% бронзы, два яруса уже доставлены на площадку, идет сборка на земле. "Монтаж будем вести с головы, - пояснил Константин Фомин. - Это позволит правильно оценить, как солдат будет стоять на кургане, как он смотрится со стороны. Самый нижний журавль будет монтироваться последним. По нашему графику, это середина марта". Основной монтаж будет проходить зимой. Для сварки бронзы нет необходимости соблюдать какой-то особый температурный режим, необходимо только оградить территорию от ветра.

Переправа подо Ржевом. В бой идут бойцы 375-й Стрелковой дивизии. 26 июня 1942 года. Скоро на этом месте будут монумент и здание музея. Фото: РИА Новости

И форма, и содержание

Рядом с курганом возводится павильон - это помещение будущего музея. К 5 декабря его должны закрыть тепловым контуром, после чего строители приступят к внутренним и отделочным работам, в настоящее время дорабатывается дизайн-проект.

"На площадке демонстрируется высокий профессионализм, это дает уверенность в том, что все будет сделано в срок, - заявил после совещания Григорий Рапота. - Но уже сейчас стоит задуматься над содержательной частью мемориального комплекса. Он должен работать так, чтобы люди, которые будут приезжать сюда, могли как можно ярче представить, что происходило здесь в 1942-1943 годах, какие здесь были масштабные бои, какова была цена победы, вклад в которую внес и Калининский фронт. Посетители должны понимать, почему этот мемориал посвящен именно солдату, его жертвенности, его готовности отдать жизнь за Родину, что и было продемонстрировано подо Ржевом. Это впечатление должно быть не только от самого памятника, но и от всего мемориального комплекса".

В музее планируется мультимедийная экспозиция. "Мы хотим, чтобы люди узнали об истории сражения, - рассказал Константин Фомин. - Это будет очень реалистическая картина. Также мы хотим сделать музей максимально информативным, поэтому зал сможет трансформироваться в конференц-зал, где будут проходить лекции, семинары. Кроме того, каждый сможет подойти к мультимедийным экранам в павильоне, вбить фамилию своего родственника и узнать, где он воевал и как погиб подо Ржевом".

Никто не забыт

Началась нарезка листов кортеновской стали, на которых методом перфорации будут нанесены имена погибших солдат.

Начата и облицовка места для возложения венков. Скоро сюда должны привезти бронзовый венок со словами из стихотворения Твардовского "Мы за родину пали, но она спасена".

Игорь Руденя оценил темпы и качество работ как очень высокие. "Это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают с воодушевлением", - сказал губернатор.

Тем временем

Макет будущего Ржевского мемориала и инсталляцию его центральной фигуры - памятника Советскому солдату - представили в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Эта презентация стала частью программы Санкт-Петербургского международного культурного форума, который в конце прошлой недели завершился в Северной столице.

Торжественное открытие мемориала будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую весь мир отметит в 2020 году. Поэтому сейчас контроль за реализацией проекта ведется в еженедельном режиме, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопрос корреспондента "СОЮЗа".

- Российское военно-историческое общество, председателем которого я имею честь быть и которое реализует этот проект при поддержке Союзного государства, вместе со всеми соучастниками этого большого, важного, беспрецедентного за последние десятилетия проекта делает все, чтобы успеть в срок до 9 мая следующего года, - подчеркнул он. - Примеров строительства таких памятников у нас нет вообще. Есть "Родина-мать" на Мамаевом кургане, но там в качестве материала использован железобетон, а Ржевский памятник - из традиционного материала, бронзы. И стоящий на ветру. То есть это очень непростая работа, мы даже не до конца сознаем ее масштаб.

Сейчас на строительной площадке мемориала идут монтажные работы. Одновременно продолжается сбор средств, ведь памятник строится преимущественно на народные деньги.

- В бюджете - очень небольшом - 75 процентов составляют пожертвования, а 25 процентов - деньги Союзного государства, - напомнил Владимир Мединский. - Прямых федеральных инвестиций в проекте нет.

На сегодня, по данным официального сайта Ржевского мемориала, собрано чуть более 271 миллиона рублей из требуемых 650.