В Воронеже двое строителей погибли под кирпичным обвалом

Фото с места происшествия. Фото: СУ СКР по Воронежской области

Воронежские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух рабочих на строительстве многоэтажки.

Инцидент произошел 19 ноября. На рабочих с высоты 13 этажа упали силикатные кирпичи, предназначенные для лицевой отделки многоэтажного жилого дома. Двое мужчин 26 и 39 лет погибли на месте.

- Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых экспертиз. Опрашиваются свидетели, истребована документация, выполняются иные следственные действия, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Мануковская.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).