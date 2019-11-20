В Воронежской области начался конкурс общественно полезных проектов

Заявки на получение грантов на благоустройство территорий принимают от инициативных групп граждан, входящих в территориальное общественное самоуправление (ТОС). В 2020 году объем финансирования, выделяемого регионом на поддержку таких проектов, составит 90 миллионов рублей.

Подать на конкурс можно любой общественно полезный проект, связанный с формированием комфортной среды - например, у себя во дворе или в каком-либо публичном пространстве.

Как пояснил председатель комитета воронежской облдумы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций и глава областного совета по развитию ТОС Артем Зубков, при оценке заявок будет учитываться, в частности, уровень проработки мероприятий, социальная значимость затронутой проблемы, перспектива продолжения проекта по окончании гранта, личный вклад членов ТОС и наличие помощи (в том числе финансовой) от сторонних организаций.

В прошлом году победителями регионального конкурса стали 260 ТОСов. Больше всего грантов (по 15) было выдано объединениям жителей Россошанского и Новохоперского районов. В 2019-м механизм поддержки инициатив ТОС в Воронежской области признали лучшим в стране.

Всего за пять лет существования конкурса в регионе при участии территориального общественного самоуправления удалось реализовать 1 587 проектов. В работу было вовлечено более 500 тысяч человек.

- Главный залог успеха - желание жителей Воронежской области делать свою территорию лучше, вкладывать свой труд, время и финансы. Наша задача как организаторов - сделать конкурс максимально прозрачным. Мы провели более 200 образовательных мероприятий, в которых приняло участие пять с лишним тысяч активистов ТОС, - подчеркнул Артем Зубков.

Воронежская область - один из первых регионов, где стартовала масштабная работа с ТОСами. Здесь смогли выстроить эффективную систему организации мероприятий по созданию комфортной среды с участием органов исполнительной власти, депутатов всех уровней и самих граждан. Облдума постоянно оказывает инициаторам проектов практическую поддержку: парламентарии участвуют в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов.

- Реализация проектов ТОС - это составляющая часть инициативного бюджетирования. В 2019 году денежные ассигнования на гранты в рамках конкурса были увеличены до 90 миллионов рублей. Это позволило поддержать большее количество достойных проектов. В 2020-м планируем также направить на реализацию проектов инициативных воронежцев 90 миллионов, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. - Самой главной идеей ТОС является объединение граждан. С каждым годом инициативы ТОС становятся все более продуманными, появляются новые идеи и форматы проектов. Люди видят, что их начинания, в реализации которых власть служит помощником, гораздо эффективнее, чем просто ожидание от государства каких-то благ.

Справка

Заявку ТОСа на грант можно подать в ассоциацию "Совет муниципальных образований Воронежской области" до 25 декабря 2019 года. Для этого нужно заполнить электронную форму на сайте tosvrn.ru. Публичная защита проектов пройдет в муниципальных районах и городских округах с 3 февраля по 6 марта 2020 года. Победители станут известны до 27 марта. Проекты, которые получат финансирование, должны быть реализованы до 15 октября 2020 года. С положением о конкурсе и его сроками можно ознакомиться на сайте ассоциации в разделе "Документы".