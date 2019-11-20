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20.11.2019 13:42
Проект: В регионах

В Воронежской области построят 20 спортивных объектов

Какие меры принимают в регионе для вовлечения граждан в систематические занятия физкультурой и спортом, рассказал на федеральном селекторном совещании председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Фото: Воронежская областная дума Фото: Воронежская областная дума
Фото: Воронежская областная дума

На улучшение спортивной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования для учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, до 2024 года направят около 2,17 миллиарда рублей. Средства выделят по региональному проекту "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография".

В текущем году Воронежская область приобрела оборудование для подготовки и сдачи нормативов ГТО - оснастив соответствующие площадки в 13 районах. До конца пятилетки необходимые снаряды появятся во всех муниципальных образованиях. В столице Черноземья скоро откроется Центр гребли на байдарках и каноэ.

Фото: Воронежская областная Дума
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В рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" до конца декабря введут в эксплуатацию 21 спортобъект. В 2020 году в рамках проекта "Спорт - норма жизни" планируют возвести 13 таких сооружений, а в рамках госпрограммы Воронежской области - еще семь, добавил Владимир Нетесов. Он подчеркнул, что ход строительства и качество работ находятся под пристальным вниманием депутатов и общественников.

С января по сентябрь в регионе прошло 560 всероссийских и региональных, а также 2 500 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. В сдаче норм ГТО приняли участие 85 тысяч человек - на 13 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Владимир Нетесов напомнил, что доля россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна к 2024 году достичь 55 процентов. Сейчас, по оценкам экспертов, этот показатель в Воронежской области составляет 45 процентов (в среднем по стране - около 40), или 966 тысяч человек.

- Улучшение состояния спортивной инфраструктуры, вовлечение воронежцев в активные занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни - входят в число приоритетных направлений работы как законодательной, так и исполнительной власти региона, - заключил спикер облдумы.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума
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