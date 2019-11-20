В Воронежской области спланировали бюджет на будущий год

Сколько денег наберется в казне в 2020-м и на какие значимые для жителей цели их предстоит потратить, обсудили члены регионального правительства во главе с губернатором Александром Гусевым. Свои мнения о проекте бюджета также высказали главы муниципальных районов и городских округов. Основные параметры главного финансового плана Воронежской области - в нашем обзоре.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году в регионе отремонтированио более 160 дорожных объектов. Фото: WWW.VORONEZH-CITI.RU

Дефицит не страшен

Составляя бюджет, чиновники ориентируются на законодательство (учитывают как действующие нормы, так и те, что вступят в силу в 2020-м) и прогноз развития региона. Эксперты смотрят на ближайшие перспективы Воронежской области с умеренным оптимизмом. По их мнению, основные экономические показатели покажут положительную динамику, а темпы роста будут выше, чем в 2019 году и в среднем по России. Так, по промышленности в ближайшие три года ожидается прибавка на 4,5 процента (в РФ - на 2,6), в АПК - на 2,7, в розничной торговле - на 3,5 (при общем по стране показателе 1,8).

В результате налоговые и неналоговые доходы области увеличатся на 5,5 процента к уровню текущего года и составят 87 миллиардов рублей. Наиболее весомыми источниками поступлений в казну, как и прежде, будут налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Их доля - почти 62 процента, сообщила руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова.

Если учесть поступления из федерального бюджета, то всего в распоряжении областных властей в 2020 году окажется 110,67 миллиарда рублей. Исходя из этого объема и требований к долговой устойчивости региона, определены и максимально допустимые расходы - 113,56 миллиарда.

Дефицит - 2,89 миллиарда - имеет гарантированные источники финансирования. Долговая нагрузка Воронежской области на протяжении многих лет находится на экономически безопасном уровне и является одной из самых низких среди регионов как Центрального федерального округа, так и России в целом. Председатель комитета областной Думы по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский пояснил, что привлечение новых заимствований не потребуется.

Разрыв между суммами доходов и расходов бюджета прокомментировал глава региона Александр Гусев.

- Здесь пока учтена не вся доходная часть, потому что не указана часть поступлений из федерального бюджета - по ним еще не приняты решения. Но мы уже понимаем, в какие сроки и какие суммы придут. Дефицит, который возникает сейчас, имеет формальный характер. Мы знаем источники его покрытия, в том числе переходящие остатки. Поэтому в итоге бюджет у нас будет бездефицитный, - заверил он.

Задачи поставлены

Расходы бюджета на 98 процентов сформированы по программно-целевому принципу. По каждой из 25 госпрограмм велись детальные обсуждения и расчеты совместно с профильными органами власти.

Финансовый план Воронежской области сохранит социальную направленность. По ряду направлений затраты существенно увеличатся. Так, общие расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в 2020 году приблизятся к 45,6 миллиарда рублей, что на десять процентов больше показателя текущего года. На сферу образования направят 34,3 миллиарда (рост - на 7,4 процента). На развитие физкультуры и спорт - 957 миллионов рублей, что на 20 процентов превышает уровень 2019-го.

- Перед всеми нами стоит задача обеспечить максимальную эффективность расходов. Уверена, что мы с этим справимся, а также сможем мобилизовать дополнительные поступления в бюджет, чтобы существенно увеличить в следующем году финансирование отдельных направлений, - отметила Надежда Сафонова.

Акцент - на "социалку"

В 2020 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию около 50 важных социальных объектов. Руководитель департамента строительной политики Олег Гречишников назвал наиболее крупные из них - это школы в селе Ямное Рамонского района и в райцентре Грибановке, а также Каширская центральная районная больница. Будет начат ряд других масштабных проектов в сфере здравоохранения и образования. Так, в Воронеже приступят к возведению хирургического корпуса областного онкодиспансера на 340 коек.

- В следующем году федеральный бюджет выделит на эти цели более миллиарда рублей. Всего же на развитие онкологической службы Воронежская область получит более 2,5 миллиарда, - напомнил губернатор Александр Гусев. - Безусловно, мы добавим и свои средства. Параллельно будем строить детский онкологический корпус и поликлинику онкодиспансера на тысячу посещений в смену. Полтора миллиарда будет потрачено на развитие звена первичной медицинской помощи - переоснащение поликлиник и районных больниц, организацию выездов мобильных бригад в села.

Другое значимое направление расходов - жилищная сфера. В частности, бюджетную субсидию выделят Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Это поможет сдерживать рост финансовой нагрузки на простых граждан - собственников помещений в многоквартирных домах.- Мы впервые начинаем софинансировать Фонд капитального ремонта и направляем на эти цели более 450 миллионов рублей. Это решение, надеюсь, позволит нам не увеличивать долю ветхого жилого фонда на территории области. Мы такую задачу перед собой ставим. Кроме того, мы выделяем дополнительные средства на капитальный ремонт объектов социального назначения, прежде всего в сферах здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. Приоритет будем отдавать здравоохранению и культуре. Как и в текущем году, на эти цели закладываем два миллиарда рублей, - отметил глава региона.

Он призвал глав муниципальных районов активно включиться в работу по определению зданий, которые нуждаются в ремонте:

- Мы 80 процентов средств уже распределили пообъектно, но оставили в резерве 20 процентов. Поэтому еще есть возможность, пообщавшись с отраслевыми департаментами, какие-то объекты "подвигать". У нас есть планы, куда этот резерв направить, но их можно скорректировать.

Проектом по бездорожью

Продолжатся и масштабные дорожные работы. Часть проектов начата в текущем году. К примеру, уже строится автомобильный мост через водосброс Воронежского водохранилища. Согласно госконтракту, работы должны завершиться до октября 2020 года. Но есть надежда, что срок удастся сократить. Стоимость моста - почти 103,5 миллиона рублей.

Продолжится создание юго-восточного обхода Боброва длиной 9,42 километра с устройством переправы через Битюг. В 2019 году планировалось освоить 600 миллионов рублей, однако финансирование увеличили до 1,6 миллиарда благодаря поступлениям в рамках федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста". Ранее планировалось сдать объект к первому октября 2021 года, но дополнительные инвестиции позволят сделать это гораздо раньше - в 2020-м. Во время холодов подрядчик займется устройством железобетонных свай моста и щебеночного основания для укладки асфальта, подготовкой материалов.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году в Воронежской области отремонтировано более 160 объектов за два с лишним миллиарда рублей. Регион вошел в десятку лучших субъектов РФ по контрактации и освоению средств. В 2020-м темпы сбавлять не намерены. Планируется привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета на капиталоемкие объекты: помимо водосброса в Воронеже и обхода Боброва, такую "подпитку" получат виадуки в столице региона - на улицах 9 Января и Ленина.

25 ноября законопроект о бюджете на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов обсудят на заседаниях профильных комитетов облдумы. Затем депутаты рассмотрят их на пленарных заседаниях: третьего декабря - в первом чтении, 17-го - во втором.

Кстати

Минфин Российской Федерации оценил качество управления региональными финансами по итогам 2018 года. Учитывался уровень планирования и исполнения бюджета, взаимоотношения с муниципальными образованиями, результаты управления госдолгом и государственной собственностью, степень прозрачности бюджетного процесса и другие параметры. По результатам такого анализа Воронежская область вошла в число 24 субъектов РФ, которым присвоена первая степень качества управления региональными финансами, и в число четырех регионов, которые показывают высокую культуру управления региональными бюджетами на протяжении пяти лет.