Воронежцы увидят корабли-фантомы и классиков с причудами

Рисунки известного театрального художника Степана Зограбяна выставили в столице Черноземья. На них Зима выглядит диковинной птицей, у корабля вместо парусов растут деревья, а Тургенев позирует с "трофейным" оленем и Муму на голове.

Автор объединил несколько небольших серий графики, созданных в последнее десятилетие, под названием "Черно-белый театр". На выставке есть и одноименная работа, своего рода ключ к метафорическому миру художника. Или - ода контрастам: черный квадрат на белом листе и пары антонимов в столбик - пир и чума, весна священная и зима беспутная, машина времени и корабль дураков, платок Дездемоны и космос Лира, Шекспир и Хармс.

Хармса, кстати, можно увидеть воочию, в разделе "Классики. Фото, ч/б". Писатель балансирует с тяжеленными утюгами в руках. Рядом Булгаков с Котом Бегемотом, двойной Пушкин…

- Творческий импульс приходит откуда-то извне, сверху, - уверен художник. - Идеи и образы проходят сквозь тебя и твой культурный опыт, как через фильтр, и во что-то выливаются под руками. Андрей Вознесенский называл эти визиты вдохновения "диктантом". В графике я не повторяю то, что уже находил в работе над спектаклями. Допустим, "Короля Лира" я оформлял для театра раза два, но там был совсем другой ракурс. В его истории есть что-то библейское, можно и блудного сына вспомнить, и заповедь о почитании отца своего.

Степан Зограбян - главный художник Ростовского государственного музыкального театра, лауреат национальной премии "Золотая Маска" и всемирной выставки "Пражская Квадриеннале". Он оформил около 250 спектаклей в России и за рубежом, работал со многими крупными режиссерами. Дважды сотрудничал с худруком воронежского Камерного Михаилом Бычковым - когда тот ставил "Провинциальные анекдоты" в Ростове и "Над пропастью во ржи" в Краснодаре.

Произведения Зограбяна хранятся в Театральном музее имени Бахрушина (Москва), музее музыкальной культуры имени Глинки, Вологодской картинной галерее и частных коллекциях.

Бесплатно увидеть 42 графические работы можно в арт-галерее Камерного театра до 20 декабря.