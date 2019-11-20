Директор благовещенского колледжа уволен после трагедии

Директору Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, где на прошлой неделе один из студентов открыл стрельбу, пришлось оставить свою должность.

Как сообщили в министерстве образования Приамурья, основанием для увольнения Виктора Петухова стало ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения.

"Такое решение принято региональным минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки", - подчеркнули в ведомстве.

Исполнять обязанности руководителя колледжа назначили директора по учебной работе Светлану Ленских.

Также свой пост после ЧП в одном из старейших учебных заведений Благовещенска решил добровольно оставить министр образования и науки области Олег Якутов.

Напомним, трагедия в благовещенском колледже случилась 14 ноября. Студент открыл стрельбу и ранил четырех своих однокурсников. Один из них погиб. После сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.