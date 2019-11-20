Летчики ТОФ провели в воздухе семь тысяч часов

В 2019 году летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели в воздухе почти семь тысяч часов, превысив запланированные показатели.

Авиаторы выполнили десять летных тактических и десять тактико-специальных учений, в том числе в ночное время суток. Они более двух тысяч раз применяли оружие и технические средства для обнаружения подлодок.

- Дальние противолодочные самолеты ТУ-142МЗ и вертолеты Ка-27ПС привлекалась к участию в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019" в акватории Желтого моря, российско-японскому учению по спасению на море "САРЕКС-2019" в Японском море. Шесть противолодочных самолетов ТУ-142 и Ил-38Н представляли Тихоокеанский флот на Главном военно-морском параде, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Высотные истребители МиГ-31 выполняли полеты в условиях Арктики, обеспечивая выполнение боевых упражнений в Тихом океане и Охотском море кораблями Приморской флотилии разнородных сил, а также самолетов дальней авиации.