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20.11.2019 04:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Летчики ТОФ провели в воздухе семь тысяч часов

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В 2019 году летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели в воздухе почти семь тысяч часов, превысив запланированные показатели.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Авиаторы выполнили десять летных тактических и десять тактико-специальных учений, в том числе в ночное время суток. Они более двух тысяч раз применяли оружие и технические средства для обнаружения подлодок.

- Дальние противолодочные самолеты ТУ-142МЗ и вертолеты Ка-27ПС привлекалась к участию в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019" в акватории Желтого моря, российско-японскому учению по спасению на море "САРЕКС-2019" в Японском море. Шесть противолодочных самолетов ТУ-142 и Ил-38Н представляли Тихоокеанский флот на Главном военно-морском параде, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Высотные истребители МиГ-31 выполняли полеты в условиях Арктики, обеспечивая выполнение боевых упражнений в Тихом океане и Охотском море кораблями Приморской флотилии разнородных сил, а также самолетов дальней авиации.

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