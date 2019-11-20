Как надо жить в семье и в обществе, чтобы стать "золотыми" в масштабах огромной России? Ответ на этот вопрос я попытался найти в спрятавшемся за широкими сопками приморском селе Владимиро-Александровское.

Супруги Селетицкие: Мы всегда стараемся жить честно и с пользой для других. Фото: Глеб Ильинский

Здесь живут супруги Селетицкие, о которых говорят: "Они удивительные!". Люди с безмерно трудной судьбой остались неисправимыми романтиками и настоящим позитивным локомотивом жизни для земляков.

Ролики и желтые босоножки

- Когда Володя встал на эти роликовые коньки, у меня болело сердце. Я не могла с балкона смотреть, как он падает. Но он был непоколебим и быстро научился кататься, - улыбаясь, говорит Зинаида Александровна Селетицкая.

Ее супруг Владимир Станиславович первый раз встал на ролики в 75 лет. И не просто встал, а покорил эти юркие "ботинки". Сегодня добрая половина Владимиро-Александровского с нескрываемым восторгом смотрит на замысловатые пируэты спортсмена Селетицкого.

Заговорщически подмигнув, 83-летний роллер признался мне, что пару раз ездил в город Находка специально покататься на полюбившихся "колесиках".

- Там асфальт замечательный, я на площади с подростками катался. Они были от меня в восторге, а я от них, - машет рукой Владимир Станиславович.

В его детстве не было коньков. Никаких. Да что там коньков, у мальчика не было детства.

Володя родился в Беларуси за пять лет до начала Великой Отечественной войны. В деревню пришли фашисты. Их дом сожгли, мама пряталась с детьми в землянке.

- Начинаю вспоминать детство - в памяти только голод, вши и страх. Страх, что тебя могут убить в любую секунду, - рассказывает Владимир Селетицкий.

В школу он не ходил - ее у Володи отняла война. Сообразительный, он за время службы в армии прекрасно овладел программой семилетки, учась в "вечерке".

После демобилизации ефрейтор Селетицкий остался в Киргизии, где и служил. Говорит, что жизнь там тогда была сытнее, чем в разоренной войной Беларуси.

Как-то парень пошел на танцы в городской парк, где увидел красивую девушку в желтых босоножках. Зинаида Александровна вспоминает, что в тот вечер ее одолевал один назойливый кавалер, от которого не знала, как отбиться.

Неожиданно на танец пригласил высокий, чубатый парень с красивой улыбкой.

- Верите, к концу танца у меня было чувство, что я его знаю всю жизнь, - вспоминает Зинаида Александровна.

А через несколько недель они стали мужем и женой.

У Зины война отняла отца. Она родилась, когда он был на фронте. Селетицкая никогда в жизни так и не произнесла слово "папа"…

Схожесть судеб крепко сблизила супругов. Их взрослые дети сегодня говорят, что они не помнят ни одной семейной ссоры.

Подработка с музыкой

- Папа у нас романтик и правдолюб. Он не мог молчать, когда видел несправедливость. Это у него с военного детства, - говорит Ольга, старшая дочь Селетицких.

Пожив немного в Киргизии, семья переехала в Сибирь. Поселились в глухом поселке. Владимир Станиславович работал в лес­промхозе, Зинаида Александровна была главной на сельской почте.

Один за другим родились четверо детей. Дочь Ольга атмосферу в их доме характеризует одним словом - радость. Там был идеальный порядок во всем - от уборки до коллективной лепки пельменей.

- Мама составляла специальный график, в котором были расписаны обязанности по дому для каждого. В конце месяца подводились итоги. Всем вручались призы. За первое место - большая шоколадка, - улыбается Ольга.

Владимир Селетицкий встал на ролики в 75 лет. Сегодня односельчане с нескрываемым восторгом смотрят на замысловатые пируэты спортсмена

Спорт и музыка были их главными увлечениями. Владимир Станиславович мог на последние деньги купить радиолу и пачку пластинок. Потом вечерами разгружал вагоны, подрабатывал. Но жили с песнями!

Шахматы, шашки, борьба и футбол с хоккеем. Посреди всего этого глава семьи. Румяная детвора висела на нем гроздьями с глазами, полными счастья.

Когда дети подросли, возникла проблема со школой. Там, где жили Селетицкие, была возможность получить только начальное образование. Старшеклассники добирались до школы на самолете.

Владимир Станиславович со свойственной ему житейской легкостью принял решение о переезде в Приморский край. Из своих "сибирских руд" Селетицкие выбирались налегке, в чем были.

- Взяли с собой только одежду. На самолет Ан-2 больше ничего не разрешали брать, а кроме "кукурузника" другого транспорта не было, - вспоминает Зинаида Александровна.

"Зина, прорвемся…"

Больше четверти века супруги живут в Приморье. Здесь выросли их дети. Здесь они потеряли сына Александра. Парень трагически погиб в 19 лет во время срочной службы в армии.

- Прошло уже много лет после смерти нашего Саши, но нет такого дня, чтобы я не плакала, - тихо говорит Зинаида Александровна.

Во время этих слов Владимир Александрович отворачивается и долго смотрит в окно… Молчим.

Селетицкие-старшие много работали. Зинаида Александровна - главным бухгалтером местной больницы, Владимир Александрович - простым рабочим.

Девизом их дружной семьи было выражение ее главы: "Зина, прорвемся…". Они всегда прорывались и старались побеждать испытания и обстоятельства.

Контуженный во время войны, а оттого частично потерявший слух, Владимир Станиславович прекрасно играет на гармошке, знает десятки песен и сотни частушек. Двух дочерей он научил танцевать вальс. Партнера им на первых порах заменяла папкина телогрейка.

- Мы ее обнимали перед собой, а папа нас учил в такт переставлять ноги, - вспоминает Ольга.

Дети до сих пор не могут понять: когда их мама спала? Они ложились, когда она была еще на ногах, а просыпались уже от вкусного запаха свежего завтрака.

Супруги Селетицкие давно на заслуженном отдыхе. Стали взрослыми их внуки. Один из них - Дима - мастер спорта по восточным единоборствам, ведет спортивную секцию. Дед у него - среди первых учеников.

- Мне до сих пор интересна жизнь! Спорт, музыка, любимые шахматы. Я со всем этим не хочу расставаться, - говорит Владимир Станиславович.

Я задаю им вопрос про победу в краевом и всероссийском конкурсе "Семья года" - в самой его почетной номинации "Золотая семья". Как, мол, вы попали на олимп победителей? Они растерянно замолкают.

- Не знаю, что вам ответить. Просто всегда старались жить честно и с пользой для других. Мы не можем изменить мир в глобальном масштабе, поэтому стараемся жизнь делать лучше вокруг себя. Цветы у подъезда посади - и жить уже станет веселее, - рассуждает Зинаида Александровна.

На вопрос, а есть ли на свете любовь, они дружно отвечают: "Обязательно! Без нее в семье счастья не бывает…"

Провожая меня, Владимир Станиславович признался, что, если б можно было жизнь прожить заново, он снова пригласил бы на танец девушку в желтых босоножках.

- Прожил бы все точно так же. Только войну выбросил, - глухо заметил он.

Прямая речь

Сергей Биктудин, и.о. главы администрации Партизанского района:

- Семью Селетицких знают и уважают в селе Владимиро-Александровское. У них в приоритете всегда был спорт. Многие помнят, как Владимир Станиславович здорово играл в городки, занимался вольной борьбой, был достойным соперником на районных соревнованиях по шашкам и шахматам. А сейчас односельчан, особенно молодых, приводит в восторг его увлечение роликовыми коньками.

Дети всегда радовали Селетицких успехами. Их дочери с семьями живут и очень достойно работают на родной земле. Их уважают в коллективах, где они трудятся, знают в районе.