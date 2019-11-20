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20.11.2019 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске

Текст: Юлия Гарднер

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокуратуре Амурской области проверить защищенность образовательных учреждений после стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

В Приамурье после ЧП охранять колледжи и вузы будет Росгвардия

Кроме того, необходимо определить объем средств, которые понадобятся для надлежащего инженерно-технического оснащения школ, техникумов, колледжей и вузов, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Напомним, 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу во время занятия. Погиб один человек, еще трое пострадали. Сам студент покончил с собой. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по факту ненадлежащей охраны колледжа. Ведь молодой человек смог пронести ружье в учебное заведение в разобранном виде, а собрал его в туалете. Гендиректор ЧОПа и охранник арестованы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Стрельба в колледже Благовещенска
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