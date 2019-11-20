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20.11.2019 08:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии ребенок провалился под лед и утонул

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии шестилетний ребенок утонул, провалившись под лед. ЧП произошло вчера на озере Гусином в Селенгинском районе.

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Как сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС, два мальчика играли в непосредственной близости от воды и провалились. Из полыньи смог выбраться лишь младший из них. Он вышел на дорогу. Его увидел проезжавший мимо водитель, отвез домой и сообщил о случившемся в полицию.

Искали утонувшего мальчика сотрудники ГИМС, полиции и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В 19:30 тело нашли в 200 метрах от берега.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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