Выписан домой один из пострадавших при стрельбе в амурском колледже

Улучшается самочувствие студентов, пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. Одного из них сегодня выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Он продолжит проходить лечение амбулаторно.

Также в пресс-службе минздрава Приамурья ТАСС сообщили, что еще один 17-летний пациент переведен из реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Стабильно тяжелым остается состояние третьего пострадавшего. 20-летний парень продолжает получать медицинскую помощь в городской клинической больнице Благовещенска.

"На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать, он находится под постоянным наблюдением врачей, проводятся контрольные исследования", - рассказал главврач больницы Петр Иванощук.

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.