Форум "Оренбуржье - сердце Евразии" соберет более 3000 участников

Новости

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20:10
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20:08
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20:06
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20:00
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20:00
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 19:41
Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству 19:40
В Москве представили новый Toyota RAV4 19:28
СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии 19:28
Первое представительство российского вуза открылось в США 19:25
Внедорожник Aston Martin DBX выкупает вашу собаку и высушит обувь 19:20
Пять стран введут единые требования к безопасности зданий 19:18
У сериала "Викинги" появится продолжение "Вальхалла" 18:35
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года 18:21
В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина" 18:21
Беларусь получила вторую партию российских Су-30СМ 18:19
Начата работа над сиквелом "Джокера" 18:18
Петербуржец солгал о ЧП в Мариинском театре, чтобы ускорить приезд "скорой" 18:16
Экстремальные испытания карабина на базе АК-12 сняли на видео 18:13
Госдума сняла ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ 18:10
Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа 18:10
Ирина Шейк снова возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок 18:10
В Ленобласти пожарный пострадал при взрыве газа 18:06
Главу ростовского ГУФСИН оставили под стражей за разглашение гостайны 18:00
На Кубани скончался третий пострадавший при взрыве на нефтебазе 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 19:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Форум "Оренбуржье - сердце Евразии" соберет более 3000 участников

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Более 3000 гостей из 12 стран мира и 21 региона России станут участниками Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии", который стартует 21 ноября. Главная тема форума в этом году заявлена как "Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан".
Фото: Официальный сайт форума "Оренбуржье - сердце Евразии" Фото: Официальный сайт форума "Оренбуржье - сердце Евразии"
Фото: Официальный сайт форума "Оренбуржье - сердце Евразии"

Как сообщили в оргкомитете, программа рассчитана на два дня. В конгресс-центре мега-молла "Армада" пройдут круглые столы, мастер-классы, семинары по самому широкому спектру тем. Участники обсудят роль бизнеса в реализации национальных проектов, развитие цифрового пространства, вопросы международного и приграничного сотрудничества, международную торговлю, перспективы развития экономики, АПК, частно-государственное партнерство, проблемы коммуникативной сферы, экологии и многое другое.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбуржье стартовал V региональный чемпионат WorldSkills Russia

В качестве спикеров и модераторов на площадках форума выступят: губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор "Фонда развития моногородов" Ирина Макиева, генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев, руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО "Российский экспортный центр" Алевтина Кириллова, глава экспертного направления АО "Стратеджи Партнерс Групп" Сергей Лозинский, начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, генеральный директор Академии социальных технологий Нелея Мариевская, директор Интернациональной бизнес-школы Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мостовщиков.

Кроме того, участниками деловой программы форума станут руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфа Петр Балтрукович, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина (Республика Беларусь), первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев и другие.

Справка "РГ"

Самыми значимыми мероприятиями Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии" станут: торжественное открытие форума (21.11 в 10:00 - зал "Неплюев"); открытие регионального центра "Мой бизнес" (21.11 в 13:00 - галерея 6); финал III Международного туристского фестиваля-конкурса фото, видео и анимации "Диво Евразии" (21.11 в 14:00 - зал "Татищев"); пленарное заседание с участием губернатора региона Дениса Паслера. Модератор - руководитель службы экономических программ телеканала "Россия 24" Алексей Бобровский (21.11 в 16:00 - зал "Неплюев"); подписание соглашений и подведение итогов Международного фотоконкурса "Степные горизонты", фестиваля "Диво Евразии" (22.11 в 13:00 - зал "Гагарин").

Культура Культурный обмен Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни