Форум "Оренбуржье - сердце Евразии" соберет более 3000 участников

Более 3000 гостей из 12 стран мира и 21 региона России станут участниками Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии", который стартует 21 ноября. Главная тема форума в этом году заявлена как "Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан".

Как сообщили в оргкомитете, программа рассчитана на два дня. В конгресс-центре мега-молла "Армада" пройдут круглые столы, мастер-классы, семинары по самому широкому спектру тем. Участники обсудят роль бизнеса в реализации национальных проектов, развитие цифрового пространства, вопросы международного и приграничного сотрудничества, международную торговлю, перспективы развития экономики, АПК, частно-государственное партнерство, проблемы коммуникативной сферы, экологии и многое другое.

В качестве спикеров и модераторов на площадках форума выступят: губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор "Фонда развития моногородов" Ирина Макиева, генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев, руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО "Российский экспортный центр" Алевтина Кириллова, глава экспертного направления АО "Стратеджи Партнерс Групп" Сергей Лозинский, начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, генеральный директор Академии социальных технологий Нелея Мариевская, директор Интернациональной бизнес-школы Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мостовщиков.

Кроме того, участниками деловой программы форума станут руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфа Петр Балтрукович, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина (Республика Беларусь), первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Мухтар Манкеев и другие.

Справка "РГ"

Самыми значимыми мероприятиями Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии" станут: торжественное открытие форума (21.11 в 10:00 - зал "Неплюев"); открытие регионального центра "Мой бизнес" (21.11 в 13:00 - галерея 6); финал III Международного туристского фестиваля-конкурса фото, видео и анимации "Диво Евразии" (21.11 в 14:00 - зал "Татищев"); пленарное заседание с участием губернатора региона Дениса Паслера. Модератор - руководитель службы экономических программ телеканала "Россия 24" Алексей Бобровский (21.11 в 16:00 - зал "Неплюев"); подписание соглашений и подведение итогов Международного фотоконкурса "Степные горизонты", фестиваля "Диво Евразии" (22.11 в 13:00 - зал "Гагарин").