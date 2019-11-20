ИЭМЗ "Купол" может выйти с гражданской продукцией на рынок Африки

Новости

МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в зарубежные активы 21:06
Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше 21:00
Объяснена необучаемость некоторых людей математике 20:50
В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам 20:41
Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа 20:37
СМИ: Госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост 20:32
Лучшим воспитателем России стал пермский педагог 20:24
Путин отметил рост инвестиций в Дагестане 20:23
Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20:10
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20:08
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20:06
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20:00
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20:00
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 19:41
Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству 19:40
В России начинаются продажи часов Tudor 19:38
Восьмой благотворительный аукцион Only Watch в Женеве побил все рекорды 19:38
В Москве представили новый Toyota RAV4 19:28
СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии 19:28
Первое представительство российского вуза открылось в США 19:25
Внедорожник Aston Martin DBX выкупает вашу собаку и высушит обувь 19:20
Пять стран введут единые требования к безопасности зданий 19:18
У сериала "Викинги" появится продолжение "Вальхалла" 18:35
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года 18:21
В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина" 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 20:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ИЭМЗ "Купол" может выйти с гражданской продукцией на рынок Африки

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Ижевский электромеханический завод "Купол" принял участие в выставке, которая была организована в рамках экономического форума на саммите "Россия - Африка". Мероприятие проходило в конце октября в Сочи. "Купол" представил свою продукцию в экспозиции концерна ВКО "Алмаз-Антей". На стендах преимущественно была информация о системах военного назначения, в том числе о зенитно-ракетных комплексах семейства "Тор".
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Товары гражданского назначения концерн разместил в отдельной тематической зоне. Здесь, по словам начальника управления развития продукции ПТН ИЭМЗ Михаила Камашева, "Купол" представил несколько направлений собственного производства.

Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
ИЭМЗ "Купол" разработал погрузочный модуль для ЗРК "Тор"

- На нашем стенде были размещены жидкотопливные и газовые нагреватели - в Африке иногда бывает достаточно холодно. На выставке также был представлен палаточный кондиционер. Он может быть использован при организации мест временного размещения как гражданских, так и военных лиц. Как оказалось, данное оборудование для Африки весьма актуально - им интересовались практически все. Также мы показали конденсаторный блок холодильной установки. Это компонент любой промышленной системы охлаждения, наша новая тематика, к освоению которой мы приступили в этом году. Основная проблема Африки, как известно, климат. Именно по этой причине представленные образцы холодильной техники "Купола" пользовались особым вниманием посетителей выставки, - рассказал Камашев.

Помимо холодильного оборудования и кондиционеров, на выставке были представлены легкие стальные тонкостенные конструкции для постройки малоэтажных зданий, выпускаемые НПК "Имекс", одним из дочерних предприятий "Купола". Они стали своего рода открытием для делегатов из Танзании.

- Представители этой страны сообщили, что у них решается вопрос о переносе столицы. По этой причине им требуются технологии быстрого и недорогого строительства зданий. Стальные тонкостенные конструкции, предлагаемые нашим дочерним предприятием "Имекс", показались им подходящим вариантом. Они сказали, что если совместный проект удастся осуществить, то для ИЭМЗ откроются "золотые ворота" на континентальный рынок: африканские компании-партнеры обещали в случае успеха продвигать продукцию "Купола" в других странах. Вообще, выставка показала растущий интерес к нашей гражданской продукции. К стендам с информацией о ней подходили представители самых разных государственных структур и деловых кругов. Конечно, и зенитные ракетные комплексы, выпускаемые ИЭМЗ, не остались без внимания. Мы продуктивно общались с военными ряда североафриканских стран. В целом выставка произвела благоприятное впечатление. Мы сумели показать себя, наметились перспективы делового сотрудничества, - рассказал участник форума, начальник управления ВЭД и госзаказа Дмитрий Борисов.

Среди тех, кто ознакомился с экспозицией, был и весьма неординарный посетитель - единственный на сегодня африканский король Мсвати Третий. Его величество руководит государством, получившим с его легкой руки название Эсватини, взамен прежнего английского наименования Свазиленд. Монарх был одет в парадную королевскую одежду, то есть обернут в ткань, которая не покрывала его плечи. Впрочем, экстравагантный наряд - лишь дань традиции. Мсвати Третий - один из богатейших людей мира, что делает его завидным клиентом. "Куполу" есть что предложить дружественной южноафриканской стране, в частности, наше предприятие может обеспечить Эсватини качественной климатотехникой.

Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
"Адъютант" показал себя на учениях Объединенной системы ПВО

По словам Михаила Камашева, интерес к экспозиции со стороны гостей показал, что у Ижевского электромеханического завода есть перспектива войти с продукцией гражданского назначения на африканский рынок.

- Это был первый шаг в продвижении на африканский рынок. Мы приблизились к пониманию того, что нужно странам континента. Люди, в числе которых были инвесторы, руководители компаний, политики, в реальном живом контакте говорили о том, что их интересует, в чем они нуждаются. Для нас участие в форуме - это новые возможности, новые взаимовыгодные контакты. Конечно, африканский рынок непростой. Здесь немало специфических проблем. Тем не менее ситуация меняется в лучшую для нас сторону, и мы должны это использовать в интересах предприятия, - сказал он.

Михаил Камашев также добавил, что сейчас идет работа над углублением установленных в ходе форума контактов с тем, чтобы в близкой перспективе от намерений прийти к реальным деловым контактам и конкретной работе по соглашениям.

Если говорить в целом о результатах участия ИЭМЗ в приуроченном к саммиту форуме, то они главным образом заключаются в том, что предприятию удалось показать себя не только как производителя изделий для армии. Завод продемонстрировал гостям из-за рубежа широкий спектр гражданской продукции, которая пользовалась неизменным интересом у посетителей экспозиции. Стало очевидно, что африканские страны могут закупать у нас климатотехнику и холодильное оборудование. Легкие металлические конструкции для сборки зданий также удачно вписываются в потребности государств континента. Одним словом, предприятие получило шанс расширить круг деловых контактов и освоить новые рынки.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия ИЭМЗ "Купол" - совершенная техника, надежная защита
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни