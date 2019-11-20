ИЭМЗ "Купол" может выйти с гражданской продукцией на рынок Африки

Ижевский электромеханический завод "Купол" принял участие в выставке, которая была организована в рамках экономического форума на саммите "Россия - Африка". Мероприятие проходило в конце октября в Сочи. "Купол" представил свою продукцию в экспозиции концерна ВКО "Алмаз-Антей". На стендах преимущественно была информация о системах военного назначения, в том числе о зенитно-ракетных комплексах семейства "Тор".

Товары гражданского назначения концерн разместил в отдельной тематической зоне. Здесь, по словам начальника управления развития продукции ПТН ИЭМЗ Михаила Камашева, "Купол" представил несколько направлений собственного производства.

- На нашем стенде были размещены жидкотопливные и газовые нагреватели - в Африке иногда бывает достаточно холодно. На выставке также был представлен палаточный кондиционер. Он может быть использован при организации мест временного размещения как гражданских, так и военных лиц. Как оказалось, данное оборудование для Африки весьма актуально - им интересовались практически все. Также мы показали конденсаторный блок холодильной установки. Это компонент любой промышленной системы охлаждения, наша новая тематика, к освоению которой мы приступили в этом году. Основная проблема Африки, как известно, климат. Именно по этой причине представленные образцы холодильной техники "Купола" пользовались особым вниманием посетителей выставки, - рассказал Камашев.

Помимо холодильного оборудования и кондиционеров, на выставке были представлены легкие стальные тонкостенные конструкции для постройки малоэтажных зданий, выпускаемые НПК "Имекс", одним из дочерних предприятий "Купола". Они стали своего рода открытием для делегатов из Танзании.

- Представители этой страны сообщили, что у них решается вопрос о переносе столицы. По этой причине им требуются технологии быстрого и недорогого строительства зданий. Стальные тонкостенные конструкции, предлагаемые нашим дочерним предприятием "Имекс", показались им подходящим вариантом. Они сказали, что если совместный проект удастся осуществить, то для ИЭМЗ откроются "золотые ворота" на континентальный рынок: африканские компании-партнеры обещали в случае успеха продвигать продукцию "Купола" в других странах. Вообще, выставка показала растущий интерес к нашей гражданской продукции. К стендам с информацией о ней подходили представители самых разных государственных структур и деловых кругов. Конечно, и зенитные ракетные комплексы, выпускаемые ИЭМЗ, не остались без внимания. Мы продуктивно общались с военными ряда североафриканских стран. В целом выставка произвела благоприятное впечатление. Мы сумели показать себя, наметились перспективы делового сотрудничества, - рассказал участник форума, начальник управления ВЭД и госзаказа Дмитрий Борисов.

Среди тех, кто ознакомился с экспозицией, был и весьма неординарный посетитель - единственный на сегодня африканский король Мсвати Третий. Его величество руководит государством, получившим с его легкой руки название Эсватини, взамен прежнего английского наименования Свазиленд. Монарх был одет в парадную королевскую одежду, то есть обернут в ткань, которая не покрывала его плечи. Впрочем, экстравагантный наряд - лишь дань традиции. Мсвати Третий - один из богатейших людей мира, что делает его завидным клиентом. "Куполу" есть что предложить дружественной южноафриканской стране, в частности, наше предприятие может обеспечить Эсватини качественной климатотехникой.

По словам Михаила Камашева, интерес к экспозиции со стороны гостей показал, что у Ижевского электромеханического завода есть перспектива войти с продукцией гражданского назначения на африканский рынок.

- Это был первый шаг в продвижении на африканский рынок. Мы приблизились к пониманию того, что нужно странам континента. Люди, в числе которых были инвесторы, руководители компаний, политики, в реальном живом контакте говорили о том, что их интересует, в чем они нуждаются. Для нас участие в форуме - это новые возможности, новые взаимовыгодные контакты. Конечно, африканский рынок непростой. Здесь немало специфических проблем. Тем не менее ситуация меняется в лучшую для нас сторону, и мы должны это использовать в интересах предприятия, - сказал он.

Михаил Камашев также добавил, что сейчас идет работа над углублением установленных в ходе форума контактов с тем, чтобы в близкой перспективе от намерений прийти к реальным деловым контактам и конкретной работе по соглашениям.

Если говорить в целом о результатах участия ИЭМЗ в приуроченном к саммиту форуме, то они главным образом заключаются в том, что предприятию удалось показать себя не только как производителя изделий для армии. Завод продемонстрировал гостям из-за рубежа широкий спектр гражданской продукции, которая пользовалась неизменным интересом у посетителей экспозиции. Стало очевидно, что африканские страны могут закупать у нас климатотехнику и холодильное оборудование. Легкие металлические конструкции для сборки зданий также удачно вписываются в потребности государств континента. Одним словом, предприятие получило шанс расширить круг деловых контактов и освоить новые рынки.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"