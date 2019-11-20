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20.11.2019 09:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Старт в будущее

Как неделя в аэрокосмической школе может изменить жизнь подростка
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 262(8020)
На днях завершилась первая осенняя смена международной аэрокосмической школы (МАКШ). На церемонии закрытия ребята не могли сдержать слез: никто не хотел уезжать, расставаться с новыми друзьями и преподавателями. В чем же особенность этой школы? Почему дети стремятся туда попасть? Как меняется их жизнь после обучения в бесплатном образовательном лагере, разбиралась корреспондент "РГ".
Юлия Даринцева и Рафаэль Кильметов благодарны аэрошколе за старт в будущее. Фото: Петр Коннов/РГ Юлия Даринцева и Рафаэль Кильметов благодарны аэрошколе за старт в будущее. Фото: Петр Коннов/РГ
Юлия Даринцева и Рафаэль Кильметов благодарны аэрошколе за старт в будущее. Фото: Петр Коннов/РГ

Связь с космосом

Идея создания международной аэрокосмической школы в Давлекановском районе принадлежит космонавтам Владимиру Коваленку и Виктору Горбатко, которые отдыхали в Калиновке на базе отдыха. Подхватили инициативу первый зампредседателя Русского географического общества Вячеслав Аброщенко, региональное отделение Федерации космонавтики России и Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). Вот уже восемь лет подряд каждое лето в деревню Калиновку приглашают призеров и победителей олимпиад по истории авиации и воздухоплавания. В этом году впервые провели еще и осеннюю смену МАКШ, в которой участвовали 70 одаренных детей из разных регионов страны.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Одна из главных особенностей аэрошколы в том, что путевку в нее купить невозможно, а нужно заслужить. Участники смены не только отдыхают, но и ежедневно учатся: им читают лекции и проводят мастер-классы космонавты, летчики-испытатели, преподаватели УГАТУ.

- Аэрокосмическая школа - это своего рода фильтр, который вылавливает самых талантливых и целеустремленных ребят, помогает им раскрыться и утвердиться в правильности выбора будущей профессии, - рассказал начальник отдела трудоустройства и работы с выпускниками УГАТУ, член оргкомитета МАКШ Сергей Каменев.

Кулинария до ядерной физики доведет

Большинство ребят, побывавших в аэрокосмической школе, поступают в технические вузы либо в высшие военные училища.

Так, Лейла Ганиева дважды становилась призером олимпиады имени Можайского и участвовала в двух первых сменах аэрокосмической школы. Теперь девушка - специалист в области ядерной физики, работает в крупной международной компании и сотрудничает по линии "Росатома" с Курчатовским институтом.

- Мой "космический" путь начался с... еды, - с улыбкой вспоминает Лейла. - В девятом классе решила принять участие в региональном этапе международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Можайского на базе УГАТУ. Выбрала "вкусную" тему "Кулинария на борту пассажирских авиалайнеров или обед над облаками". Изучая блюда, попутно углубилась в авиационную тему. После олимпиады пригласили в аэрошколу.

Фото: ekaterina79 / istock
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До поездки в Калиновку она думала стать гуманитарием, однако после возвращения из школы начала углубленно изучать математику и физику, поступила в Московский инженерно-физический институт, а затем по программе Росатома стала магистрантом сразу двух вузов: ядерного университета и Всероссийской академии внешней торговли.

Давлекановская аэрошкола кардинально изменила жизнь и Юлии Даринцевой, которая планировала поступать на ветеринара. Сейчас она студентка второго курса УГАТУ, учится по направлению "робототехника".

- Нас с сестрой пригласили в аэрошколу два года назад: организаторам были нужны артисты, играющие на гитаре. В итоге я оказалась в окружении очень умных и интересных ребят, ходила с ними на лекции, общалась с космонавтами и учеными. Мне тоже захотелось что-то создать - сама атмосфера в МАКШ заряжает на творчество, помогает раскрыться, - вспоминает Юля.

На следующий год девушка стала призером олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А. Можайского.

Есть контакт

Один из рекордсменов международной аэрокосмической школы - Рафаэль Кильметов. Он приезжал в Калиновку три года подряд. Сейчас учится на третьем курсе факультета приборостроения УГАТУ.

- Я увлекся электроникой в седьмом классе. Все свободное время проводил в гараже, где постоянно что-то паял, но практически ни с кем не общался- мне были не интересны увлечения сверстников. А аэрокосмическая школа дала главное - знакомство с единомышленниками, с которыми я говорю на одном языке. Сегодня мы продолжаем общаться с участниками МАКШ, обращаемся друг к другу за советом и реализуем совместные проекты, - отметил Рафаэль.

Одна из последних разработок 20-летнего конструктора - дрон-везделет под кодовым названием "СТУПА". Созданный на основе квадролета, он способен проникать в труднодоступные места без риска повреждений и работать около получаса без подзарядки. Рафаэль продолжает совершенствовать свой беспилотник, а в перспективе планирует организовать курсы по обучению сборке и управлению дронами.

Вижу цель!

Как отмечают педагоги вузов, ребята, прошедшие через международную аэрокосмическую школу, отличаются от остальных студентов не только уровнем знаний, но и умением презентовать свои проекты, целеустремленностью.

Что, впрочем, вполне закономерно.

- Про этих ребят можно сказать, что они "заряжены" небом. В вуз они приходят уже не мечтателями, а ориентированными на конкретный конечный результат людьми. Они знают, чего хотят добиться и ясно видят свою цель. А она может быть любой: создание атомных самолетов, авиационных и космических роботов, двигателей нового поколения для ракет, беспилотников. Перечислять их идеи можно бесконечно, - говорит ректор УГАТУ Сергей Новиков. - И наша задача - создать для них все необходимые условия для творчества и исследований.

В вузе есть студенческие конструкторские бюро, которые очень популярны среди ребят.

Одно из них - "Формула-студент". Инженерно-гоночная команда UGATU RacingTeam воплощает самые смелые, интересные и перспективные идеи. Так, созданный студентами гоночный болид способен проехать 133 километра на 1 литре бензина!

Фото: iStock
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На международных соревнованиях, в которых ребята участвуют, оцениваются не только скорость, быстрота торможения, маневренность, надежность и экологичность, но и сама конструкция автомобиля, и бизнес-план: как команда делает прототип для производства.

Результативно работает также студенческое конструкторское бюро на кафедре электромеханики по созданию электрического двигателя для самолетов будущего.

На кафедре телекоммуникационных систем есть интересные наработки в области интегральной фотоники и обработки космической информации. Первый спутник студенты запустили ровно 10 лет назад, а сейчас начали работу по созданию второго.

Таких студенческих проектов в вузе наберется не один десяток. И вполне возможно, что когда-нибудь на орбите Земли появится новый спутник со скромным названием "Калиновка" в честь аэрокосмической школы, давшей ребятам старт к звездам.

Cправка "РГ"

Аэрокосмическая школа в Давлекановском районе начала работать в 2012 году. Сюда приглашают учащихся 8 - 11 классов и студентов младших курсов из различных регионов России, которые победили на олимпиадах по истории авиации и воздухоплавания имени Александра Можайского, Кубка имени Юрия Гагарина или имени Леонарда Эйлера.

Компетентно

Вячеслав Аброщенко, первый заместитель председателя реготделения Русского географического общества:

- Международная аэрокосмическая школа - это своего рода центр одаренных детей, основная задача которого - сориентировать подрастающее поколение на поступление в серьезные учебные заведения военно-промышленного комплекса. Мы приглашаем академиков, летчиков-космонавтов, военных, которые своим примером показывают, как многого можно добиться упорным трудом. К примеру, о жизни Дмитрия Менделеева детям рассказывает академик Ильдус Абдрахманов, об основоположнике космонавтики Константине Циалковском - его правнучка Елена Тимошенкова. А главное - мы учим детей патриотизму, прививаем гордость за страну, родной край, чтобы они остались в России и внесли свой вклад в ее развитие.

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