На развитие спорта в Чувашии выделят более миллиарда рублей

В следующем году на программы развития физической культуры и спорта в Чувашии планируется направить 1,1 миллиарда рублей. Эти средства выделят из республиканского бюджета.

Об этом на заседании правительства региона сообщила заместитель председателя кабинета министров ЧР - министр финансов республики Светлана Енилина.

По ее словам, в проекте финансового документа первоочередное внимание уделено национальным целям развития, обозначенным главой государства, а также указу главы Чувашии о дополнительных мерах по повышению качества жизни населения.

- Приоритеты в расходах бюджета - развитие инфраструктуры, социальной сферы, повышение качества жизни, - отметила Енилина.

В настоящее время в республике реализуется несколько программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Все они выполняются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", являющегося частью нацпроекта "Демография".

Так, например, пять спортивных школ олимпийских резерва Чувашии в этом году приобрели новое спортивное оборудование и инвентарь. На эти цели региону выделены около 43 миллионов рублей федеральных субсидий.

В частности, спортшкола олимпийского резерва №7 по велоспорту им. Валерия Ярды (Центр развития маунтинбайка) с начала года получила суммарно около 33 миллионов рублей - 9 миллионов рублей федеральных субсидий и 24 миллиона рублей из республиканского бюджета в качестве софинансирования.

На эти средства были приобретены два автомобиля для сопровождения велогонщиков (обязательное требование в велоспорте), 45 специализированных горных велосипедов профессионального уровня, 31 велостанок, запчасти для велосипедов, а также комплекты профессиональной формы для членов сборных команд республики. В процессе закупки еще 178 профессиональных горных велосипедов, 45 велостанков, велозапчастей и спортивной экипировки.

Как отметил директор спортивной школы Валерий Мулендеев, новое оснащение позволит привести материально-техническую базу учреждения в нормативное состояние по Федеральному стандарту по велосипедному спорту, в соответствии с которым, например, для подготовки только одного профессионального спортсмена необходимо три вида велосипеда.

Еще одним направлением реализации нацпроектов в республике является строительство площадок для подготовки к сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". Одна из них на днях открылась в селе Комсомольское на территории детско-юношеской спортивной школы "Кетне".

Площадка включает набор различных уличных тренажеров и спортивного оборудования, предназначенных для подготовки к отдельным тестам комплекса и общефизических тренировок.

До конца года в Чувашии будут открыты девять таких комплексов. Еще восемь площадок возведут в 2020-2021 годах.