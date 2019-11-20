Пермские биомеханики разработали уникальное средство от сколиоза

Математики Пермского политехнического университета (ПНИПУ) разработали тренажер для детей, страдающих сколиозом. В отличие от своих аналогов он реализует сразу несколько сложных функций: задействует все мышцы-ротаторы поясничного отдела позвоночного столба.

- Согласно данным Росстата, 16 процентов российских школьников страдают сколиозом и 64 процента - имеют нарушения осанки, - пояснил аспирант кафедры "Вычислительной математики, механики и биомеханики" ПНИПУ Иван Шитоев. - Поэтому мы решили разработать тренажер, у которого есть сидение, способное изменять свое положение во всех направлениях, что дает возможность быстрее решить проблему сколиоза с помощью ассиметричной нагрузки.

До конца этого года ученые планируют создать первый прототип тренажера, а уже в январе провести его клинические испытания. Также биомеханики разрабатывают специальное приложение для определения сколиотической болезни. По фотографиям оно выявит степень сколиоза и составит программу лечения совместно с врачом-ортопедом.