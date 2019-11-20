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20.11.2019 20:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дегустация онлайн

Родители за питанием школьников смогут следить по мобильному телефону
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Ульяновская область активно внедряет онлайн-технологии в процесс организации школьного питания. Конечно, гаджеты сами по себе не сделают борщ вкуснее, а порцию полновеснее, но постоянный родительский контроль за меню и рационом ребенка, очевидно, повысит ответственность кухонных работников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следить за процессом родители могут через "карту школьника", которая в Ульяновске есть у каждого ученика. Она же обеспечивает детям и вход-выход в учебное заведение, что полезно не только с позиции защиты здания от посторонних людей, но и для родительского контроля посещаемости уроков. А когда приходит время обеда, "карта школьника" становится платежным документом, заменяя наличные деньги. Эти расходы тоже под контролем родителей. В ближайшее время карту планируют подключить не только к смартфонам, но и к смарт-часам, браслетам-трекерам и любым другим гаджетам, которыми пользуются мамы и папы.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Детей в начальной школе обеспечат горячим питанием и молоком

На днях в Ульяновской области была создана еще одна новая структура - Агентство здорового социального питания. Эта некоммерческая организация, конечно, не будет подменять собой Роспотребнадзор или минобр, но станет координационным органом, объединяющим усилия власти, бизнеса и родителей. Кроме контроля качества и размера школьных порций, новая структура займется и популяризацией здорового питания среди учеников и их родителей. Также планируется разработка обучающих программ по организации школьного питания для коллег из других регионов.

Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск
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